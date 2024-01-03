Ціна Twitter/X

Варто зазначити, що саме компанія Fidelity свого часу допомогла Маску купити Twitter. Тепер інвестиційний фонд заявляє, що платформа коштує на 71,5% менше, ніж 44 мільярди доларів, за які вона була придбана в 2022 році. Це всього 12,5 мільярда доларів.

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Цікаво, що ще в жовтні показник падіння ціни становив 65% від початкової вартості. Тобто компанія коштувала 28,6 мільярда. Чергові 10 відсотків вартості компанія Маска втратила у листопаді, коли суперечливий глава соцмережі поділився своїми думками про євреїв і сказав рекламодавцям йти до біса (щоправда, в значно грубшій формі).

Нагадаємо, після того, як мільярдер погодився з тим, що євреї нібито розпалюють ненависть в бік білих, соцмережу покинули найбільші її рекламодавці, серед яких Apple. Відповідно доходи компанії від реклами різко спали, що змусило ЗМІ та навіть самого Маска заговорити про можливе банкрутство, яко ситуація не зміниться.

Fidelity надала понад 300 мільйонів доларів, щоб допомогти профінансувати поглинання X, але фонд вважає, що його інвестиції зараз коштують менше половини того, за що він заплатив. Інвестори, як повідомляється, не побачили якихось кардинальних змін після запуску штучного інтелекту Grok. Маск покладав на нього певні надії. Річ у тім, що чат-бот доступний лише платним підписникам X Premium, тож Ілон сподівався, що цей факт привабить більше підписників і таким чином принесе нові гроші, які хоча б частково перекриють собою втрати від реклами.

Ще одним варіантом, який, за чутками, розглядає зараз Маск, стосується залучення політичної реклами. Такі оголошення заборонені на платформі ще з 2019 року, але в часи безнадії мільярдер сподівається на майбутні вибори в США. Його довірені люди вже ведуть перемовини з обома партіями. При чому джерело зазначає, що зв'язки з республіканцями є для компанії значно перспективнішими, ніж із демократами. На цьому планують заробити до 100 мільйонів доларів.