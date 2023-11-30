DealBook Summit – це щорічна подія, під час якої фінансовий гуру The New York Times Ендрю Росс Соркін проводить цілий день "безкомпромісних інтерв'ю, присвячених розкриттю істини сьогодення", як це описує саме видання.

Цього року учасниками самміту стали:

Віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Президентка Тайваню Цай Інвень.

Голова Федеральної торгової комісії США.

Генеральні директори Disney, JPMorgan Chase & Co., Warner Bros. Discovery, NVIDIA.

Продюсерка Шонда Раймс, відома завдяки серіалу "Як уникнути кари за вбивство".

Ілон Маск.

Дивіться також Ілон Маск у халепі: вже понад 100 брендів пішли з соцмережі X слідом за Apple

Що сталося

Ілон Маск накинувся на бренди, котрі зупинили свою рекламу в X після того, як він підтримав антисемітську теорію змови на своїй платформі.

Ендрю Росс Соркін, який у своєму запитанні заявив, що сам є американським євреєм, попросив Маска пояснити, що ж відбувалося в той момент, коли він писав "Ви сказали справжнісіньку правду", коментуючи антисемітський твіт, у якому автор стверджував, що євреї розпалюють ненависть до білих. Ілон перш за все перепросив за свої слова й заявив, що люди все не правильно зрозуміли. Він каже, що йому не варто було відповідати на той конкретний пост або він "повинен був написати більш докладно, що мав на увазі".

Коли журналіст заговорив про те, що суспільство сприйняло його нещодавню поїздку в Ізраїль як своєрідний "прощенний тур" (Apology tour, тобто тур задля того, щоб отримати прощення від тих, кого він образив), а також згадав про вихід рекламодавців з X, глава компанії раптово його перебив:

– Я сподіваюся, вони зупинять [рекламу], – сказав Маск.

– Ви сподіваєтесь?

– Не рекламуйтеся.

– Ви не хочете, щоб вони рекламувалися?

– Ні.

– Що ви маєте на увазі?

– Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима – go fuck yourself.

– Але…

– Go. Fuck. Yourself, – повторив Маск, поки публіка сміялась у залі, а журналіст не міг дібрати слів, щоб продовжити розмову.

Цю фразу в цензурному вигляді можна передати як "ідіть до біса", але в дослівному перекладі вона звучить значно різкіше.

Цікаво, що Маск згодом визнав, що тривалий бойкот може призвести до банкротства компанії, але заявив, що громадськість звинувачуватиме в краху саме бренди, які пішли, а не його самого.

Наприкінці своєї палкої промови, він додав: "Привіт, Бобе". Це було звертання до Боба Айгера, генерального директора Disney, який був присутній у залі в цей момент. Його компанія також призупинила рекламу в твітері, як і Apple, IBM, Lionsgate, Paramount, Sony, Warner Bros та ще сотня інших брендів. Сам Айгер під час своєї розмови з Соркіним також згадував Маска, заявивши, що асоціація його компанії з X та Маском "не обов'язково була позитивною для нас".

Зазначимо, що більшість доходів X припадає на рекламу. Внутрішні документи, які потрапили до журналістів, показують, що компанія очікує збитків на рівні 75 мільйонів доларів. Але останні чутки свідчать, що перед виборами президента у США Маск може залучити на платформу політичну рекламу, яку твітер заборонив ще до його приходу до керівництва.