Сама компанія оцінює можливий збиток від припинення співпраці з рекламодавцями, на яких так розраховував Ілон Маск, в 11 мільйонів доларів. Однак ЗМІ останніми днями повідомляють, що насправді ця цифра може сягнути не менш як 75 мільйонів.

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Понад 100 брендів припинили рекламу на X

Спочатку повідомлялося, що відносно невелика кількість компаній призупинила рекламу на X, однак всі вони були дуже великими клієнтами. Основні з них – це Apple, Discovery, Disney, IBM, Lionsgate, Paramount, Sony та Warner Brothers. Але в повідомленні New York Times йдеться про те, що до цього моменту їхня кількість значно зросла – до понад 100 брендів.

Цікаво, що деякі з них також вирішили заморозити свої сторінки й більше не публікують нічого в стрічці. Так, у звіті CNN йдеться про те, що бренди йдуть далі, ніж просто призупиняють рекламу: вони припиняють будь-яку активність на X. Флагманські акаунти Disney, Paramount, Lionsgate, Sony Pictures, Universal і Warner Bros. Discovery (материнської компанії CNN) не публікують на платформі вже близько 10 днів. Ми також раніше писали, що Леді Гага і Тейлор Свіфт припинили публікувати свої дописи. До них приєдналися компанії Visa, Mastercard, Etsy, Adobe, McDonald's, а також відомі вузькоспеціалізовані акаунти, пов'язані з Disney, – @StarWars, @Pixar і @MarvelStudios. Раніше вони публікували по кілька разів на день на платформі для мільйонів своїх підписників.

Натомість більшість із цих компаній перейшли на Threads, який є аналогом твітера від Meta (Instagram). Соцмережа пропонує практично всі ті ж базові функції, за винятком деяких особливостей, які, ймовірно, додасть найближчим часом.

Нагадаємо, все це стало наслідком двох подій: