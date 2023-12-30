Рік штучного інтелекту

Попри те, що цілий світ почав сходити з розуму через штучний інтелект іще в минулому 2022-му році, все ж 2023 рік по-справжньому запустив ці ШІ-змагання. Зрозумівши, наскільки перспективною є технологія та скільки грошей вона може принести, компанії одна за одною почали навчати власні аналоги. Але їм був потрібен час. Деякі, як Google, встигли це зробити ще цього року, а такі як Apple воліють не поспішати.

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Цей рік почався з того, що прямо в перші дні січня американська сфера освіти почала забороняти ChatGPT , оскільки учні та студенти масово шахраюють із домашнім завданням. Цю проблему досі ніяк не подолали і навряд чи зможуть. Майже 90% тих, хто навчається, вдається до такого способу виконання "домашки".

, оскільки учні та студенти масово шахраюють із домашнім завданням. Цю проблему досі ніяк не подолали і навряд чи зможуть. Майже 90% тих, хто навчається, вдається до такого способу виконання "домашки". Одними з перших, звісно ж, нейромережі освоїли аферисти всіх профілів і спрямувань. Наприклад, вони маскували свої шкідливі програми під вельми бажані додатки ChatGPT та його аналогів, просили згенерувати нові способи обману та інше.

всіх профілів і спрямувань. Наприклад, вони маскували свої шкідливі програми під вельми бажані додатки ChatGPT та його аналогів, просили згенерувати нові способи обману та інше. Цього року ШІ навіть складав багато іспитів – медичних, юридичних, математичних. Більшість із них проходив, хоча деякі йому все ще не під силу. Поки що його не рекомендують використовувати для медичної допомоги, але Google вже працює над спеціалізованою медичною системою на основі ШІ, яка зможе замінити лікаря для найбідніших або принаймні доповнити його. Вже є успішні приклади, коли алгоритм правильно ставив діагноз собаці, навіть коли цього не могли зробити ветеринари.

– медичних, юридичних, математичних. Більшість із них проходив, хоча деякі йому все ще не під силу. Поки що його не рекомендують використовувати для медичної допомоги, але Google вже працює над спеціалізованою медичною системою на основі ШІ, яка зможе замінити лікаря для найбідніших або принаймні доповнити його. Вже є успішні приклади, коли алгоритм правильно ставив діагноз собаці, навіть коли цього не могли зробити ветеринари. ШІ почали впроваджувати буквально всюди й вигадувати максимально широке коло його застосувань . Тож сьогодні він створює картинки, музику, програмний код, прогнозує погоду, моделює майбутнє, шукає розв'язання давніх проблем і загадок Всесвіту, проєктує роботів, проводить весілля, бореться з пожежами, перекладає розмови курей, аналізує дані, пише книги, винаходить вакцини, смажить стейки та багато іншого. Ми бачимо масу нових функцій штучного інтелекту в наших пристроях (смартфонах, комп'ютерах, годинниках), найрізноманітніших застосунках і навіть у браузерах.

. Тож сьогодні він створює картинки, музику, програмний код, прогнозує погоду, моделює майбутнє, шукає розв'язання давніх проблем і загадок Всесвіту, проєктує роботів, проводить весілля, бореться з пожежами, перекладає розмови курей, аналізує дані, пише книги, винаходить вакцини, смажить стейки та багато іншого. Ми бачимо масу нових функцій штучного інтелекту в наших пристроях (смартфонах, комп'ютерах, годинниках), найрізноманітніших застосунках і навіть у браузерах. Google запустив власного чат-бота Bard у першій половині року, а наприкінці – потужну мовну модель Gemini. Microsoft вбудувала модель GPT від OpenAI у чат-бот Bing Chat та помічника Copilot, якого інтегрує в усі свої сервіси, в тому числі й у Windows. OpenAI представила спочатку GPT 3.5, потім GPT 4, а тепер і GPT 4 Turbo. Компанія вже працює над наступним поколінням, GPT 5. В гру дуже швидко включилась і Meta. Anthropic запустила Cloude, після чого Amazon у вересні інвестувала в молоду компанію 4 мільярди доларів. Samsung почала роботу над своїм ШІ й випустить його наступного року в складі нових смартфонів Galaxy. Імовірно, те саме зробить і Apple в своїх iPhone. Мовні моделі та засновані на них чат-боти створили численні китайські компанії. Окремі ШІ-функції та чат-боти з'явились у Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp програмах Adobe та інших сервісах. Навіть Paint отримав свій апґрейд. Останнім на цей потяг застрибнув Ілон Маск зі своєю компанією xAI та її штучним інтелектом Grok. Вчені тим часом тренують ШІ на даних з даркнету, щоб той допоміг їм боротися зі злочинністю, а хакери готують власну технологію без жодних етичних обмежень.

Нарешті, ШІ почали поєднувати з роботами та зброєю . Ми вже знаємо про тестування безпілотників зі штучним інтелектом, систем допомоги пілоту у військових літаках, інтеграцію з різними машинами та багато іншого. А компанія Palantir узагалі представила алгоритм, здатний вести війну.

. Ми вже знаємо про тестування безпілотників зі штучним інтелектом, систем допомоги пілоту у військових літаках, інтеграцію з різними машинами та багато іншого. А компанія Palantir узагалі представила алгоритм, здатний вести війну. Цього року ми також отримали перші напрацювання законодавчої бази після численних самітів, зустрічей у Конгресі США, слухань та обговорень між законодавцями та компаніями. Навіть сам Ватикан представив свої правила відповідальної розробки ШІ. Наступного року ми, ймовірно, побачимо їх значно більше, встановлюючи чіткі й універсальні для всіх методи розробки ШІ, його навчання, рамки діяльності та закони конфіденційності.

після численних самітів, зустрічей у Конгресі США, слухань та обговорень між законодавцями та компаніями. Навіть сам Ватикан представив свої правила відповідальної розробки ШІ. Наступного року ми, ймовірно, побачимо їх значно більше, встановлюючи чіткі й універсальні для всіх методи розробки ШІ, його навчання, рамки діяльності та закони конфіденційності. Наприкінці року ми також отримали перші натяки на появу тако званого AGI, надрозумного універсального ШІ, здатного виконувати різноманітні завдання (у першу чергу в області математики) краще на людину. Створила його начебто команда OpenAI, але поки що це лише на рівні чуток.

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GPT 4 / Фото Unsplash

Звісно, не все було ідеально. Цього року ми бачили повідомлення про те, як ШІ підштовхував людину до самогубства й виходив з-під контролю, роздумуючи про знищення людства. Ми також бачили численні позови від правовласників контенту, на чиїх книгах, статтях, малюнках та інших творах незаконно вчили ШІ. Були й численні зловживання, як-от створення фейкових новин, фотографій та відео за участю відомих персон: Росія брехала про Україну, ХАМАС про Ізраїль, республіканці про Байдена, Amnesty International про протести в Колумбії. Навіть фондовий ринок США падав через те, що хтось запустив в інтернет фейкове фото вибуху біля Пентагону. Тож багато хто навіть забороняв використання ChatGPT та інших нейромереж на робочих місцях, в урядах та компаніях.

Плани всіх розробників ШІ надзвичайно амбітні, тож продовжуйте слідкувати за новинами цієї сфери на 24 Каналі й у 2024 році.

Падіння твітера

Довкола Twitter цьогоріч вирувала справжня епопея, адже Ілон Маск перевернув усе з ніг на голову. І хоча він купив компанію ще у 2022 році, справжні потрясіння на неї чекали згодом.



Ілон Маск / Фото Getty Images

Головною новиною, звісно ж, назвемо перейменування. Компанія тепер називається X Corp., а соцмережа – просто X. Як це читати – "ікс" чи "екс" – в інтернеті досі сперечаються. Чи варто нагадувати, що це викликало шалене невдоволення користувачів? Але Маск тим і особливий, що абсолютно не зважає на думку будь-кого, навіть якщо це вартує йому мільярдів доларів. А це таки вартувало.

Компанія тепер називається X Corp., а соцмережа – просто X. Як це читати – "ікс" чи "екс" – в інтернеті досі сперечаються. Чи варто нагадувати, що це викликало шалене невдоволення користувачів? Але Маск тим і особливий, що абсолютно не зважає на думку будь-кого, навіть якщо це вартує йому мільярдів доларів. А це таки вартувало. Не можна не згадати, що при правлінні нового власника ціна компанії різко впала . Якщо купував він її за 44 мільярди доларів, то вже у березні цього року вона вартувала вдвічі менше. Остання оцінка проводилась у жовтні, і тоді за X Corp. давали 19 мільярдів. Нічого свіжішого ми з того часу не чули, але з огляду на наступний пункт можна впевнено заявити, що зараз вона коштує ще дешевше. Чому?

. Якщо купував він її за 44 мільярди доларів, то вже у березні цього року вона вартувала вдвічі менше. Остання оцінка проводилась у жовтні, і тоді за X Corp. давали 19 мільярдів. Нічого свіжішого ми з того часу не чули, але з огляду на наступний пункт можна впевнено заявити, що зараз вона коштує ще дешевше. Чому? А тому, що від Маска та його соцмережі відвернулися найбільші рекламодавці й, схоже, повертатися не планують. Після антисемітських коментарів самого Ілона та чергового звіту про появу реклами відомих брендів поряд із пронацистськими публікаціями, такі компанії, як Apple, Discovery, Disney, IBM, Lionsgate, Paramount, Sony та Warner Brothers припинили фінансування своїх рекламних кампаній. Варто зазначити, що Apple була найбільшим клієнтом соцмережі й витрачала найбільше грошей за свої оголошення. У повідомленні New York Times у листопаді йшлося про те, що кількість розірваних партнерств досягла понад 100 брендів. Крім того, багато хто з компаній та популярних персон припинили будь-які публікації в соцмережі. Маск настільки обурився тим, що відбувається, що прямо на сцені в присутності численних журналістів і підприємців з усієї техносфери США послав рекламодавців у максимально грубій формі.

й, схоже, повертатися не планують. Після антисемітських коментарів самого Ілона та чергового звіту про появу реклами відомих брендів поряд із пронацистськими публікаціями, такі компанії, як Apple, Discovery, Disney, IBM, Lionsgate, Paramount, Sony та Warner Brothers припинили фінансування своїх рекламних кампаній. Варто зазначити, що Apple була найбільшим клієнтом соцмережі й витрачала найбільше грошей за свої оголошення. У повідомленні New York Times у листопаді йшлося про те, що кількість розірваних партнерств досягла понад 100 брендів. Крім того, багато хто з компаній та популярних персон припинили будь-які публікації в соцмережі. Маск настільки обурився тим, що відбувається, що прямо на сцені в присутності численних журналістів і підприємців з усієї техносфери США послав рекламодавців у максимально грубій формі. Падала не тільки ціна, а й кількість користувачів. У той час як нова CEO компанії Лінда Яккаріно намагалася всіх запевнити, що кількість користувачів навпаки б'є всі рекорди, дані незалежних дослідників і моніторингових сервісів говорять про кардинально іншу картину. Багато користувачів покинули платформу , перейшовши до трьох основних конкурентів – Threads, Bluesky і Mastodon. Інші зменшили час перебування в соцмережі до мінімуму.

, перейшовши до трьох основних конкурентів – Threads, Bluesky і Mastodon. Інші зменшили час перебування в соцмережі до мінімуму. Однією з причин втечі користувачів аналітики називають постійне зростання мови ненависті (цькування, расизму, гомофобії, антисемітизму), а також тотальне засилля ботів і пропагандистів Росії та Китаю, які заполонили своєю брехнею стрічки рекомендацій, купивши підписку Premium. Річ у тім, що публікації таких користувачів штучно просуваються алгоритмами. Вони також винайшли й інші способи просування, наприклад, публікація твітів у коментарях до випадкових публікацій та додавання популярних на конкретний момент хештегів.

(цькування, расизму, гомофобії, антисемітизму), а також тотальне засилля ботів і пропагандистів Росії та Китаю, які заполонили своєю брехнею стрічки рекомендацій, купивши підписку Premium. Річ у тім, що публікації таких користувачів штучно просуваються алгоритмами. Вони також винайшли й інші способи просування, наприклад, публікація твітів у коментарях до випадкових публікацій та додавання популярних на конкретний момент хештегів. А поки ми готуємо цей матеріал, Ілон Маск забиває ще один цвях у кришку труни X та своєї репутації, розблокувавши сумнозвісного любителя теорій змов, який раніше був засуджений до гігантського штрафу за просування брехні, а фактично переслідування родин, чиї діти загинули в стрілянині у школі Сенді Хук у 2012 році. Алекс Джонс запустив справжнє масове цькування батьків і родичів загиблих дітей і вчителів, заявляючи, що все це насправді було містифікацією. Особливо віддані послідовники Джонса навіть застосовували фізичну силу до скорботних батьків та родичів померлих учителів, і заявляли, що вони – лише "кризові актори", а жертв насправді ніколи не існувало. Деякі з тих, хто зазнав нападів, були змушені кілька разів переїжджати й не могли безпечно відвідувати могили. Алекса разом із його шоу заблокували в твітері у 2018 році. Коли Маск тільки купив соцмережу, він обіцяв не знімати бан зі сторінки Джонса, але через рік зробив саме це, керуючись результатами голосування, в якому запитав думку своєї аудиторії щодо цього питання.

Серед інших важливих подій, що їх ми бачили цьогоріч в X можна виділити розблокування Дональда Трампа, яке пройшло досить тихо, неприємні наслідки звільнення тисяч працівників, припинення оплати за оренду офісів і загроза виселення, зміни в алгоритмах (які тепер частково приховують українців та інформацію про війну від усього світу, але натомість штучно просувають Ілона Маска та російську пропаганду всім у стрічки), впровадження та видалення довгоочікуваної функції Кола, значне зростання кількості символів у публікаціях для платних користувачів, нову генеральну директорку Лінду Яккаріно, скандальні обмеження на кількість прочитаних твітів на добу, бажання Маска зробити соцмережу повністю платною та поступовий і поки що не дуже помітний рух до "додатка для всього", яким колись повинен стати X (якщо не розориться до того часу без реклами) та навіть дозвіл на рекламу марихуани.

Особливої уваги заслуговує те, що Ілон Маск повністю зруйнував усталену систему верифікації. Відтепер синя галочка в твітері не означає, що сторінка належить відомій людині чи компанії, а лише те, що її власник купив Premium-підписку. Для політиків та урядів ввели сіру галочку, для компаній – золоту. А ось знаменитості лишились без жодних підтверджень автентичності свого акаунта.

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Атака клонів

Перипетії в Twitter/X запустили нове змагання: хто першим запустить клон популярної соцмережі та відбере частину її користувачів.



Threads / Фото Unsplash

Першим був Bluesky , котрий і досі не може вийти зі стадії розробки. Проєкт запустив колишній засновник твітера Джек Дорсі, але він розвивається вкрай повільно. За майже два роки він отримав лише найбазовіші функції та досі закритий для вільної реєстрації. Всі, хто хочуть потрапити у Bluesky, мусять знайти інвайт (запрошення).

, котрий і досі не може вийти зі стадії розробки. Проєкт запустив колишній засновник твітера Джек Дорсі, але він розвивається вкрай повільно. За майже два роки він отримав лише найбазовіші функції та досі закритий для вільної реєстрації. Всі, хто хочуть потрапити у Bluesky, мусять знайти інвайт (запрошення). Threads – ще одна альтернатива, але створена компанією Meta. Напротивагу Bluesky, цей сервіс створили в досить стислі терміни, але відразу з відточеним дизайном і непоганими можливостями. Зараз він регулярно отримує нові функції та продовжує нарощувати користувацьку базу. У перші дні свого існування соцмережа зібрала величезну кількість користувачів – понад 100 мільйонів, запустивши буквально бум реєстрацій і вірусні обговорення в інтернеті. Причиною стала не лише легка реєстрація за допомогою прив'язки до Instagram, а й те, що запустили його в найбільш підходящий для цього момент – коли Ілон Маск утнув чергову дурницю і люди почали масово бойкотувати Х. Згодом велика кількість користувачів перестала використовувати Threads, але попри це зараз її відвідує навіть більша кількість користувачів, ніж навіть очікували розробники. Особливо помітним зростання стало після бойкоту рекламодавців у твітері – вони великою мірою перенесли свою діяльність саме в Threads, забравши за собою частину аудиторії, яка повертатися не збирається.

Це далеко не єдині аналоги твітера, які запустили цього року або нагадали всім про їхнє існування (як Mastodon), однак вони нечисельні й не дуже популярні, щоб їх згадувати.

Якщо вас цікавить подальша доля Twitter/X або бажаєте освіжити в пам'яті всі його цьогорічні проблеми, то всі новини на цю тему можна знайти за цим посиланням.

Земля в екологічному хаосі

Головна подія екологічної теми сталася наприкінці року. З 30 листопада по 12 грудня проходила Conference of the Parties або COP28, велика конференція ООН в Об'єднаних Арабських Еміратах, метою якої була історична домовленість про поступову й повну відмову від викопного палива – нафти, газу та вугілля, які є головними забрудниками на планеті. На жаль, сторони так і не змогли домовитися, замінивши початкове формулювання на дуже розмите й неоднозначне, яке дозволить країнам-виробникам нафти й газу видобуток у колишніх обсягах. Нове формулювання закликає лише до "зменшення" використання вугільної енергетики, а також використовує дуже неоднозначне формулювання "безперервне використання вугільної енергетики". Під цим мається на увазі зобов'язання використовувати технології для вловлювання викинутих парникових газів. Однак учені довели, що такий підхід є не таким ефективним, як ми на те сподівалися.

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Цей рік також приніс нам рекорди глобальної середньої температури. Рекорд встановило дуже спекотне літо, рекорд встановила осінь, рекорд ми, ймовірно, побачимо за підсумками грудня. Загалом увесь 2023 рік ще за кілька місяців до його завершення називали найспекотнішим з моменту початку спостережень, а деякі вчені, проаналізувавши стародавні земні породи, льодяні керни та кільця скам'янілих дерев, заявили, що таких температур не було як мінімум 100 000 років. Тож можна сказати подальші підсумки, які ми отримаємо в січні, є лише формальністю, покликаною охопити точно всі 12 місяців року, оскільки вже зараз нам відомо, що 2023 рік назвуть найспекотнішим.

Маємо також перший в історії спостережень випадок, коли глобальна температура перевищила порогове значення в 2 градуси за Цельсієм. Як повідомили кліматологи, 17 листопада глобальна температура була на 2,07 градуса вищою за доіндустріальний середній показник. Що це означає? Наша планета досить довгий час існувала в певній температурній рівновазі. Але з початком індустріального періоду у ХVІІІ столітті ми почали викидати в атмосферу вуглекислий газ і метан, які затримують тепло й розігрівають Землю. З цього моменту температура неухильно росте. Паризька кліматична угода 2015 року встановила, що країни-підписанти повинні зробити все для того, щоб різниця між сучасністю та доіндустріальним періодом не перевищила 2 градуси за Цельсієм, адже це загрожує безповоротними й каскадними змінами глобальної екосистеми, які ми вже не зможемо скасувати. Як бачимо, людству це не дуже добре вдається.

Варто також зазначити, що ситуація цьогоріч погіршилася початком Ель-Ніньйо. Це гарячі поверхневі течії океану, які виникають періодично, але без точної прив'язки до часу. Тепла вода прямує до тропічних регіонів, нагріває атмосферу, змішується з іншими течіями і провокує подальші каскадні зміни по всій планеті. Останній раз, коли почався Ель-Ніньйо, був у 2016 році. Той рік досі вважався найспекотнішим в історії спостережень. На жаль, поки що незрозуміло, коли прийде його протилежність, Ла-Нінья, тобто зниження поверхневої температури води. Тож імовірно, ще деякий час ми спостерігатимемо температурні рекорди, посилені загальним глобальним потеплінням через викиди парникових газів.

На жаль, зміна клімату цьогоріч призвела до трагічних наслідків: усі колонії пінгвінів Антарктиди втратили своїх пташенят. Імовірно, яйця просто втонули, коли лід розтанув, тож нове покоління на світ не з'явилося. Якщо це повториться кілька років підряд, популяція постаріє та вимре. Схожа доля спіткала крабів – 10 мільярдів цих тварин у Беринговому морі просто вимерли через занадто високу температуру води. Катастрофу пережило лише 10% популяції. Вона може не відновитися вже ніколи. Вчені також кажуть, що ми спричинили масове вимирання видів – на земному дереві життя гинуть цілі гілки. Оскільки вони часто слугують їжею для інших тварин, то ті також помирають з голоду.



Викиди вуглекислого газу / Фото Unsplash

Є й хороші новини. Цього року США почали активно займатися вловлюванням вуглекислого газу з атмосфери. Адміністрація Байдена виділила 1,2 мільярда доларів на два заводи для збору вуглецю з повітря у найближчі роки, а приватна компанія Heirloom Carbon Technologies вже запустила своє аналогічне підприємство. Поки що воно не дуже потужне, але планує розширювати свої можливості й будувати нові установки. На жаль, щоб побороти зміни клімату, недостатньо вловлювати газ і висаджувати дерева. Але це принаймні хоч якийсь крок, який допоможе нам відтермінувати точку неповернення на кілька років.

У наступній частині підсумків говоримо про рекордну активність Сонця, гучну катастрофу, два головні продукти року, які ми нарешті побачили, а також про хакерів, заборони та технологію, яка цьогоріч остаточно вмерла.