Але осінь не єдина рекордна за температурними показниками пора року, адже їй передувало неймовірно спекотне літо, яке подолало не один світовий температурний рекорд. Зокрема, саме влітку було зафіксовано три найспекотніші за всю історію людства дні.

Читайте на сайті Майнинг біткойна щороку "споживає" невелике озеро

Шість окремих місяців 2023 року також побили свої глобальні температурні рекорди, що супроводжувалося найнижчими за всю історію спостережень рівнями морського льоду Антарктиди.

Наскільки все погано

Середня глобальна температура за рік на 1,46 C вища, ніж у доіндустріальні часи, і на 0,13 C вища, ніж за аналогічний період 2016 року, нинішнього найспекотнішого року в історії спостережень. Кліматологи вважають ці температури "надзвичайними", підтверджуючи, що 2023 рік стане "найтеплішим роком в історії людства".

Що буде далі

Явище Ель-Ніньо, що характеризується теплішими екваторіальними водами, які призводять до підвищення глобальної температури повітря, сприяло незвично теплій бореальній осені. Це явище збережеться і в наступному році, тож 2024 рік за рівнем тепла може зрівнятися з 2023 роком.

Хоча деякі експерти раніше пов'язували рекордну спеку з виверженням підводного вулкану Тонга у 2022 році, це твердження було спростоване.

Основною причиною залишається антропогенна зміна клімату, що підживлюється ескалацією викидів парникових газів. Ці викиди призвели до надлишку енергії, еквівалентного вибуху понад 25 мільярдів атомних бомб за останні 50 років, що призвело до підвищення температури повітря та посилення непередбачуваності таких явищ, як Ель-Ніньйо.

На Конференції сторін Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату (COP28) 4 грудня стало відомо, що глобальні викиди вуглецю досягнуть нового піку у 2023 році. Директор C3S Карло Буонтемпо наголосив, що без зниження концентрації парникових газів подібні результати можна очікувати і в майбутньому.

Дивіться також Айсберг втричі більший за Нью-Йорк зрушився з місця і тепер вільно пливе

Наслідки глобального потепління стають все більш очевидними: дослідження показують, що великі міста США тонуть, великі озера і водосховища зменшуються, а крах Гольфстріму може бути неминучим до 2025 року. Також прогнозується, що підвищення рівня моря затопить узбережжя США до 2050 року.

Попри похмурі прогнози, провідний експерт з питань зміни клімату Майкл Манн стверджує, що все ще є можливість запобігти найгіршим наслідкам зміни клімату шляхом швидкого обмеження викидів парникових газів. Однак Манн попереджає, що це вікно можливостей звужується, наголошуючи на нагальності колективних дій для збереження планети.