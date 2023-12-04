Отримання біткойнів — процес, який вимагає дуже великих обчислювальних потужностей. Він схожий на лотерею: перший, хто правильно вгадає виграшне число, виграв біткойн. Отримати заповітне число можна тільки методом проб і помилок, і станом на травень 2023 року вся мережа ферм генерує щосекунди приблизно 350 квінтильйонів (число з 18 нулями) припущень. А оскільки наразі 1 біткойн коштує майже 38 тисяч доларів, спокуса взяти участь у такому змаганні доволі висока.

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Занадто багато води

Сумарно майнингові ферми налічують мільйони обчислювальних пристроїв у всьому світі, здебільшого у США, Китаї та Казахстані. Споживання електроенергії такими фермами постійно зростає, а їхній вплив на навколишнє середовище стає все більш згубним. За даними на березень 2023 року, розрахункова сумарна споживана потужність була 16,2 гігавата – тобто, для забезпечення всіх ферм разом знадобилося б кілька АЕС.

Для порівняння, Запорізька АЕС, яка є найбільшою та найпотужнішою атомною станцією в Європі, а також третьою у світі, до російської окупації могла сумарно генерувати 6 гігаватів потужності на всіх шести енергоблоках.

Водному сліду біткойна майже не приділяють уваги, каже дослідник Алекс де Вріс, хоча витрата води для забезпечення майнингових ферм також величезна. Вони споживають воду як безпосередньо (для систем охолодження і зволоження повітря), так і опосередковано (для ферми потрібна електрика, для виробництва якої також використовується вода).

У 2020 році, за оцінками, було використано 591,2 гігалітрів води, у 2021 – уже 1 573,7.

Кожна блокчейн-транзакція обійшлася в 5 231 і 16 279 літрів відповідно.

За прогнозами, у 2023 році, що завершується, на всі ферми знадобиться близько 2 237 гігалітрів (тобто понад 2 трильйони літрів).

Небезпека такої витрати води позначається на екології — наприклад, коли ферми скидають гарячу воду, що охолоджувала обладнання, у природні водойми, підвищуючи тим самим їхню температуру та впливаючи на місцеву флору й фауну.

Але ще гостріше стоїть проблема із запасами питної води, особливо в таких країнах як Казахстан, де є і дефіцит прісної води, і безліч майнингових ферм. Прогнозується, що ситуація дедалі більше ускладнюватиметься, оскільки через антропогенний вплив і зміну клімату доступність прісної води в різних частинах планети знижується.

Щоб розв'язати проблему зростаючого споживання води, компанії, що видобувають біткойни, можуть застосувати імерсійне охолодження і розглянути можливість використання джерел енергії, які не потребують прісної води. Зміна програмного забезпечення для виробництва біткойна також може значно скоротити споживання води мережею.