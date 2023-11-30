Вчені на чолі з британським гляціологом Олівером Маршем спантеличені раптовим рухом A23a, який вважається одним з найстаріших айсбергів у світі. Марш припускає, що поступове танення й збільшення плавучості можуть пояснити несподівану рухливість айсберга.

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Вражаючі розміри A23a, що охоплює 3880 квадратних кілометрів і має товщину 400 метрів викликають занепокоєння щодо його траєкторії.

Подальша доля айсберга

На відміну від більшості айсбергів у морі Ведделла, колосальні розміри A23a можуть завадити йому негайно розколотися на частини. Марш попереджає, що якщо айсберг залишиться цілим, він може залишитися в Південному океані протягом тривалого періоду, потенційно створюючи загрозу для судноплавних маршрутів, оскільки дрейфує на північ до Південної Африки.

На тлі новин про несподівану мандрівку A23a дослідники з англійського Університету Лідса повідомили про значні зміни льодовиків в Антарктиді.

Згідно із заявою університету, льодовик Кедмен відступив приблизно на 8 кілометрів між 2018 і 2021 роками, а його льодовиковий шельф зазнав повного обвалу.

Бенджамін Волліс, британський гляціолог, який брав участь у дослідженні, висловив здивування швидкістю переходу Кадмена від стабільності до швидкого погіршення стану і значних втрат льоду.

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Цей розвиток подій додається до низки нещодавніх подій в Антарктиді, що свідчить про чутливість регіону до змін навколишнього середовища. Оскільки кліматичні зміни тривають, такі явища можуть почастішати, що підкреслює необхідність постійного наукового моніторингу та розуміння полярної динаміки.