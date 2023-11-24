Деталі дослідження

Поки ми думали, що велика діра в озоновому шарі Антарктики неухильно закривається, вона лише ставала більшою. Проаналізувавши щомісячні та щоденні зміни озону з 2004 по 2022 рік, дослідники виявили, що в озоновій дірі значно менше озону, ніж 19 років тому, причому його рівень знизився на шокуючі 26 відсотків.

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Наш аналіз закінчився на даних за 2022 рік, але станом на сьогодні озонова діра 2023 року вже перевищила розмір озонової діри за три роки до цього — наприкінці минулого місяця вона становила понад 26 мільйонів квадратних кілометрів, що майже вдвічі перевищує площу Антарктиди,

– сказала провідна авторка дослідження Ханна Кессеніч з Університету Отаго.

Озоновий шар, розташований у стратосфері на висоті багатьох кілометрів над поверхнею, має важливе значення для життя на Землі, захищаючи нашу планету від жорсткого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Щоб захистити його, світові лідери в Організації Об'єднаних Націй у 1987 році ухвалили історичний Монреальський протокол, який на міжнародному рівні заборонив хлорфторвуглеці (ХФВ), які використовували в холодильниках та аерозолях. Як з'ясували вчені за кілька років до того, ці хімічні сполуки руйнують озон.

Договір широко вітався як величезна екологічна перемога. Нещодавня доповідь ООН навіть прогнозувала, що до 2040 року озоновий шар повернеться до рівня 1980-х років.

Але Ханна Кессеніч та її команда стверджують, що ми занадто рано святкуємо перемогу. Вона каже, що більшість новин, які ми чули про озоновий шар за останні кілька років, створили у громадськості враження, що "озонове питання" вирішене. І хоча Монреальський протокол значно покращив нашу ситуацію з руйнуванням озонового шару фреонами, ця нова діра стала однією з найбільших за останні роки.

Якими можуть бути інші причини

Отже, заборона на фреони спрацювала, але вони можуть бути не єдиним винуватцем, якщо ми хочемо пояснити це нещодавнє розширення. Дослідники припускають, що виснаження озонового шару також може бути спричинене антарктичним полярним вихором, вихором низького тиску холодних західних вітрів. Поки що вони помітили зв'язок між змінами у вихорі та зменшенням озонового шару, але не можуть пояснити, чому це відбувається і який тут зв'язок.

Інші думки

Деякі колеги дослідників сперечаються з отриманими висновками. Мартін Юкер з Центру досліджень зміни клімату при Університеті Нового Південного Уельсу зазначає, що в існуючій літературі вже встановлено, що ці діри були спричинені такими кліматичними подіями, як лісові пожежі 2019 року та масивне виверження вулкана. "Важливо відзначити, що озонова діра надзвичайно мінлива з року в рік, а це означає, що вона може бути великою в одному році і маленькою в іншому, – написав Юкер у відповідь на статтю. – Лише за більш тривалий період можна виявити тенденцію". Він також наголошує, що дослідження "використовує дані лише за 22 роки".