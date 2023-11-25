Деталі дослідження

Фотосинтез — це процес, під час якого рослини перетворюють CO 2 на цукри, які надалі використовуються для росту та метаболізму. Це природний спосіб зменшення рівня вуглецю в атмосфері та пом'якшення наслідків зміни клімату.

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Однак парадокс у тому, що вже наявні зміни клімату, які спричинило людство шляхом збільшення викидів і вирубування дедалі більшої кількості дерев, можуть вплинути на цей процес. Було незрозуміло, як рослинність реагуватиме на вищі концентрації CO 2 , температуру та кількість опадів, які значно відрізнятимуться від того, що ми маємо сьогодні або спостерігалось навіть у недалекому минулому. Так, відомо, що сильні посухи та спека можуть послабити поглинальну здатність наземних екосистем.

У новому дослідженні Трініті-коледжу Дубліна вчені представили результати свого моделювання, яке оцінює вплив зміни клімату на поглинання вуглецю рослинністю до кінця XXI століття. У дослідженні було використано різні версії моделі, що враховують різні фізіологічні процеси рослин. Попередня простіша версія ігнорувала деякі важливі механізми фотосинтезу, тоді як найскладніша з версій враховувала всі ці механізми.

Зокрема було враховано аспекти ефективності переміщення вуглекислого газу через внутрішню частину листка, адаптації рослин до змін температури та економного розподілу поживних речовин у кроні рослин. Ці механізми сильно впливають на здатність рослин регулювати вуглецевий цикл, але часто ігноруються глобальними моделями.

Виявилося, що складніші моделі, які враховують більше фізіологічних процесів рослин, прогнозують значне збільшення поглинання вуглецю рослинністю по всьому світу. Ефекти цих процесів взаємно посилювали один одного, а це означає, що в реальних умовах очікується ще сильніше збільшення поглинання CO 2 . Простіше кажучи, рослинність адаптується під поточні умови навколишнього середовища, за потреби починаючи всотувати більше вуглецю, ніж раніше.

Однак вчені наголошують, що проста висадка нових дерев не вирішить усіх проблем. Вчені наголошують на необхідності продовжувати скорочувати викиди в усіх секторах.