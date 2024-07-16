"Жена должна понять, что она делает что-то не так": в России объяснили, как "правильно" бить женщин

Один из российских телеканалов показал инструкцию, как правильно наказывать жену согласно шариату. Объяснял все имам казанской мечети Тимур Камаев.

По его словам, избиение должно быть легким. Для этого имам советует использовать палочку мисвак, чтобы не оставлять синяков.

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Какие наставления Камаев дал россиянам

Камаев на видео, опубликованном одним из российских телеканалов, объяснил, как мужу правильно наказывать свою жену согласно шариату.

Имам из Татарстана объяснил, как бить женщин: смотрите видео

По его словам, наказание должно проходить в несколько этапов. Сначала мужчина должен поговорить с женой, которая, по его мнению, ведет себя плохо. Если это не поможет, ее следует отлучить от супружеского ложа. И лишь если это не сработает, разрешается прибегнуть к легкому избиению.

Имам отметил, что для избиения следует использовать специальную палочку мисвак. Он подробно объяснил технику, как бить так, чтобы не оставлять синяков

Избиение – подразумевает, что жена должна понять, что она делает что-то не так. Есть мизвак –палочка маленькая. И вот аккуратно жену несколько раз ударить мисваком. Когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает. Маленькими ударами,

– объяснил Камаев.