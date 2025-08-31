Беглый экс-президент Виктор Янукович после побега из Украины обустроил себе новую резиденцию в Сочи. Примечательно, что она очень напоминает "Межигорье"

Сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование российских СМИ.

Что известно о резиденции Януковича в Сочи?

Имение "Благодать", возведенное в Большом Сочи на склоне горы с тем же названием, долгое время окружали только слухи. Еще более десяти лет назад жители улицы Есауленко замечали перебои с водоснабжением и связывали их с масштабным строительством. На форумах появлялись предположения, что объект связан с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Местные жители рассказывали, что новостройки "врезались в трубы", из-за чего вода начала поступать неравномерно. В сети же анонимные пользователи неоднократно прямо упоминали Януковича среди причастных к застройке, предполагая, что он живет именно в Сочи.

На самом же деле "Благодать" оказалась усадьбой, возведенной по финской технологии. Дом с зеленой кровлей очень напоминает "Межигорье" под Киевом, хоть и в меньших масштабах. На территории есть отдельные постройки для гостей и персонала, а по периметру высажены кипарисы, обеспечивающие полную приватность.

Имение Януковича в Сочи / Фото росСМИ

Внутри главного дома обустроены мраморные полы, изготовленные мастерами из Донбасса, а из окон открываются панорамные виды на Черное море и Кавказский хребет. Территория имеет несколько скважин глубиной более 80 метров, которые обеспечивают чистой питьевой водой, а также собственное искусственное озеро глубиной почти шесть метров.

Как удалось выяснить, что резиденция принадлежит Януковичу?

Еще в 2014 году украинские СМИ цитировали Олега Митволя, который заявлял, что Янукович живет в Сочи вместе со своей гражданской женой Любовью Полежай и ведет малорабочий образ жизни, финансируемый заработками во время президентства.

Долгое время эти утверждения оставались лишь предположениями. Теперь же росСМИ получили выписки из Росреестра на земельный участок, где расположено главное здание резиденции. Формально участок числится за Сочинским национальным заповедником, а вид разрешенного использования – "пансионат семейного типа". Это формальное оформление позволяет обеспечить проживание публичных или известных лиц, которые стремятся оставаться незаметными.

Руководство объектом также свидетельствует о прямой связи с бывшим президентом. До 2014 года резиденцию обслуживал Константин Коваленко, ранее работавший в донецкой корпорации "Межрегиональный промышленный союз", причастной к обустройству "Межигорья". Перед ним руководителем была Милана Лозовская (в девичестве Боченкова) из Макеевки, которая сейчас тесно связана с компанией "Щедродар", принадлежащей Любови Садыковой (ранее Полежай), которую СМИ называют гражданской женой Януковича.

Как происходило строительство "Благодати"?

Строительство "Благодати" начали еще в 2012 году, когда президентству Януковича ничего не угрожало. Министерство природных ресурсов России тогда официально выдало разрешения на обустройство объекта как пансионата семейного типа. Основные работы проводились в 2014 – 2015 годах, включая земляные работы, строительно-монтажными работами, прокладкой внешних сетей и благоустройством территории.

Когда Янукович сбежал из Украины 22 февраля 2014 года, после Революции Достоинства и расстрелов на Майдане, Янукович сбежал из Киева, оставив резиденцию "Межигорье". Сначала он находился в Харькове, затем в Донецке и Крыму, откуда с помощью российских военных был вывезен в Россию. В 2019 году Оболонский суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену.

Хотя строительство завершили в июле 2017 года, объект до сих пор официально не введен в эксплуатацию из-за отсутствия технической документации, что позволяет избегать уплаты налогов на имущество.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что площадь территории значительно превышает первоначальные 0,5 гектара и охватывает около 3 гектаров. На участке возведен основной дом, отдельные гостевые и служебные постройки, персональную церковь, теннисный корт и летнюю площадку. Дорожки объединяют несколько земельных участков в единый комплекс.

Часовня Януковича / Фото росСМИ

Содержание резиденции обходится примерно в 700 тысяч рублей ежемесячно, не учитывая расходов на персонал. Компания "Софина", которая арендует территорию, имела на начало 2025 года более 436 миллионов рублей на балансе, чего вполне достаточно для покрытия расходов.

Инфраструктура "Благодати" включает несколько глубоких скважин для чистой воды, искусственное озеро, зеленые зоны и частную церковь. Рядом расположены хозяйственные объекты, которые принадлежат Любови Садыковой. Ее дочь Мария владеет квартирой в Москве и автомобилем Audi Q7.

Таким образом, резиденция в Сочи и бывшее "Межигорье" объединены общими людьми и компаниями, что позволяет Януковичу и его окружению вести роскошную жизнь в изгнании и одновременно оставаться в тени.

"Благодать" не только подтвердила многолетние слухи, но и показала, как через сеть владельцев, управляющих и компаний можно создать частный приют со всеми удобствами.