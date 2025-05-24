Один из оккупантов был участником агрессии против Украины с 2014 года и присоединился к эвакуации Януковича в Россию. На это обратил внимание журналист Денис Казанский, передает 24 Канал.

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Что известно об авиакатастрофе

Вертолет Ми-8, который летел в сторону Смоленской области, разбился якобы в результате отказа двигателя около 14:00. По предварительным данным, он упал на территории заброшенного химического предприятия.

Сначала росСМИ писали о гибели пилота и бортмеханика, а впоследствии – всех 3 членов экипажа. Среди них "юный выпускник 2024 года", а также участник захватнической войны против Украины.

Один из погибших вчера в упавшем российском вертолете пилотов – был участником агрессии против Украины с 2014 года и участвовал еще в эвакуации Януковича в Россию. Вертолет сбивал украинские дроны, в какой-то момент его двигатель отказал,

– написал Казанский.

Появились новые детали о погибшем экипаже Ми-8 / Скриншоты Дениса Казанского

Подробнее об одном погибшем на условиях анонимности рассказала якобы его теща. Она хвасталась другими "геройствами" зятя – участием в войне в Сирии, а также высадкой десанта в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, россияне убеждают, что экипаж Ми-8 спасал мирных жителей, отводя вертолет от жилой застройки.

Напомним, недавно стало известно, что незаконно пересечь государственную границу Украины в 2014 году Януковичу помогали личный охранник Владимира Путина Сергей Морозов и экс-командующий Южного военного округа Александр Галкин.