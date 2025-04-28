О месте, где находится беглец, сообщил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Где сейчас Виктор Янукович

Бывший президент Украины сейчас находится в России, в Московской области.

По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района,

– сообщил прокурор.

Денис Иванов рассказал о Януковиче журналистам после оглашения приговора экс-президенту и экс-заместителю начальника УГО Украины Константину Кобзарю. Ему назначили наказание 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.

Что известно о втором приговоре Януковичу

К слову, Янукович был признан виновным в похожих преступлениях, что Кобзарь, однако приговор получил другой – 15 лет.

Это уже второй приговор для четвертого президента Украины. В начале 2019 года его осудили за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны и назначили 13 лет лишения свободы.

В 2023 году заместитель руководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Иван Бабенко рассказывал об условиях жизни Виктора Януковича в Московской области. По его словам, беглец получил временное убежище и проживает в микрорайоне Рублевка в элитном доме, который купил примерно за 50 миллионов долларов.