Такой информацией поделился заместитель руководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора, прокурор Иван Бабенко, передает 24 Канал. По словам прокурора, беглый президент и его окружение ни разу не покидали территорию России.

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Где осели Янукович и его прихвостни

Бабенко рассказал, что Янукович после побега в феврале 2014 года поселился в России.

Получил там временное убежище и проживает в микрорайоне Рублевка – в селе Барвиха в элитном доме, купившем примерно за 50 миллионов долларов,

– отметил прокурор.

Также на территории России находятся экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его бывшие подчиненные – экс-замруководителя киевской милиции Петр Федчук и экс-командир "Беркута" Сергей Кусюк. Последние двое служат в российских силовых структурах.

Кроме того, в стране-агрессоре проживают бывший премьер-министр Николай Азаров и экс-генпрокурор Виктор Пшонка.

По последним данным, бывшие руководители СБУ Александр Якименко и Минобороны Павел Лебедев осели в оккупированном Крыму. Как и командир "черной" роты "Беркута" Дмитрий Садовник.

Не зафиксированы случаи, чтобы Янукович или кто-то из его бывших подчиненных уезжал даже в страны третьего мира, африканские страны или страны, не сотрудничающие с международными розыскными институтами,

– подчеркнул Иван Бабенко.

По его мнению, вряд ли кто-то из них рискнет куда-то уехать, кроме Беларуси.

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Почему Интерпол не задержит Януковича

По словам Бабенко, в 2019 – 2020 годах украинским правоохранителям не удалось добиться "красных карточек" Интерпола на Януковича и его окружения.

Красные карточки Объявление о розыске с возможностью экстрадиции.

Интерпол ссылается на решение Комиссии по контролю файлов, принятых на 99 сессии в 2017 году, о том, что уголовные производства по Януковичу "связаны с политическими мотивами".

Заметьте! 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы заочно.

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