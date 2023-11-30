Такою інформацією поділився заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора, прокурор Іван Бабенко, передає 24 Канал. За словами прокурора, президент-утікач та його оточення жодного разу не покидали територію Росії.
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Де осіли Янукович та його прихвосні
Бабенко розповів, що Янукович після втечі в лютому 2014 року оселився в Росії.
Отримав там тимчасовий притулок і проживає в мікрорайоні Рубльовка – у селі Барвиха в елітному будинку, який купив приблизно за 50 мільйонів доларів,
– зазначив прокурор.
Також на території Росії перебувають ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його колишні підлеглі – ексзаступник керівника київської міліції Петро Федчук та екскомандир "Беркуту" Сергій Кусюк. Останні двоє служать у російських силових структурах.
Крім того, у країні-агресорці проживають колишній прем'єр-міністр Микола Азаров та ексгенпрокурор Віктор Пшонка.
За останніми даними, колишні керівники СБУ Олександр Якименко та Міноборони Павло Лебедєв осіли в окупованому Криму. Як і командир "чорної" роти "Беркуту" Дмитро Садовник.
Не зафіксовано випадків, щоб Янукович чи хтось з його колишніх підлеглих виїжджав навіть в країни третього світу, африканські країни, чи країни, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями,
– наголосив Іван Бабенко.
На його думку, навряд чи хтось з них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі.
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Чому Інтерпол не затримає Януковича
За словами Бабенка, у 2019 – 2020 роках українським правоохоронцям не вдалося домогтися "червоних карточок" Інтерполу на Януковича та його оточення.
Червоні карточкиОголошення про розшук з можливістю екстрадиції.
Інтерпол посилається на рішення Комісії з контролю файлів, ухвалених на 99 сесії у 2017 році, про те, що кримінальні провадження щодо Януковича "пов'язані з політичними мотивами".
Що відомо про Віктора Януковича
- Прокурор у "справах Майдану" Денис Іванов розповів, що колишній президент Віктор Янукович дав вказівку тодішньому главі МВС Віталію Захарченку застосувати вогнепальну зброю відносно учасників Євромайдану близько 7 ранку 20 лютого 2014 року, перебуваючи у резиденції "Межигір’я".
- 4 жовтня 2023 року Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі стосовно експрезидента Віктора Януковича за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року.
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов у вересні 2022 року казав, що Росія на початку повномасштабного вторгнення не знала, кого призначити новим "президентом" України в разі захоплення Києва. Одним із варіантів був експрезидент-втікач Віктор Янукович.