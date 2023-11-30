Такою інформацією поділився заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора, прокурор Іван Бабенко, передає 24 Канал. За словами прокурора, президент-утікач та його оточення жодного разу не покидали територію Росії.

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Де осіли Янукович та його прихвосні

Бабенко розповів, що Янукович після втечі в лютому 2014 року оселився в Росії.

Отримав там тимчасовий притулок і проживає в мікрорайоні Рубльовка – у селі Барвиха в елітному будинку, який купив приблизно за 50 мільйонів доларів,

– зазначив прокурор.

Також на території Росії перебувають ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його колишні підлеглі – ексзаступник керівника київської міліції Петро Федчук та екскомандир "Беркуту" Сергій Кусюк. Останні двоє служать у російських силових структурах.

Крім того, у країні-агресорці проживають колишній прем'єр-міністр Микола Азаров та ексгенпрокурор Віктор Пшонка.

За останніми даними, колишні керівники СБУ Олександр Якименко та Міноборони Павло Лебедєв осіли в окупованому Криму. Як і командир "чорної" роти "Беркуту" Дмитро Садовник.

Не зафіксовано випадків, щоб Янукович чи хтось з його колишніх підлеглих виїжджав навіть в країни третього світу, африканські країни, чи країни, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями,

– наголосив Іван Бабенко.

На його думку, навряд чи хтось з них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі.

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Чому Інтерпол не затримає Януковича

За словами Бабенка, у 2019 – 2020 роках українським правоохоронцям не вдалося домогтися "червоних карточок" Інтерполу на Януковича та його оточення.

Червоні карточки Оголошення про розшук з можливістю екстрадиції.

Інтерпол посилається на рішення Комісії з контролю файлів, ухвалених на 99 сесії у 2017 році, про те, що кримінальні провадження щодо Януковича "пов'язані з політичними мотивами".

Зауважте! 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні й веденні агресивної війни і засудив до 13 років позбавлення волі заочно.

Що відомо про Віктора Януковича