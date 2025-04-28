Про місце, де перебуває втікач, повідомив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора України Денис Іванов. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Читайте також "Лузери": чому Путін не показує диктаторів, яких пригрів у себе

Де зараз Віктор Янукович

Колишній президент України наразі перебуває в Росії, у Московській області.

За нашою інформацією, він перебуває в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району,

– повідомив прокурор.

Денис Іванов розповів про Януковича журналістам після оголошення вироку експрезиденту та ексзаступнику начальника УДО України Костянтину Кобзарю. Йому призначили покарання 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Що відомо про другий вирок Януковичу

До слова, Янукович був визнаний винним у схожих злочинах, що Кобзар, проте вирок отримав інший – 15 років.

Це вже другий вирок для четвертого президента України. На початку 2019 року його засудили за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни та призначили 13 років позбавлення волі.

У 2023 році заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Іван Бабенко розповідав про умови життя Віктора Януковича в Московській області. За його словами, втікач отримав тимчасовий притулок та проживає в мікрорайоні Рубльовка в елітному будинку, який купив приблизно за 50 мільйонів доларів.