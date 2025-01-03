Путіну вони були важливі раніше, коли були при владі, але не зараз. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що повалення режиму Асада в Сирії стало "ножем в серці" Путіна, але й водночас досить "вигідним" через крадені гроші сирійського диктатора.

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Чому Путін не показує диктаторів, яких пригрів у себе

Політолог зауважив, що коли диктатори чи політики були при владі, тобто "на коні", Путін спокійно з ними обіймався. З Асадом російський диктатор навіть записував відео.

Тепер ж вони "лузери", вони стали такими за підтримки Росії. Це історія провалів особисто Путіна,

– наголосив Рейтерович.

Країна-агресорка, за словами політолога, чимало зусиль, грошей, техніки та людей вклала у Сирію. Тепер ж диктаторський режим там впав, що стало сильним ударом по іміджу Кремля.

Цікаво! Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував, що Асад буде платити Росії мільярди доларів за прихисток. В свій час так зробили експрезидент Киргизстану Аскар Акаєв, експрезидент Анголи Жозе Едуарду душ Сантуш, експрезидент Монголії Юмжагіїн Цеденбал, які після повалення свого режиму втекли до Росії.

Саме тому Росія не коментувала присутність Асада в Москві і не буде цього робити в майбутньому, адже їй це не вигідно.

Путін буде вдавати, що десь ця людина в нас є, але з нами дуже його не асоціюйте. Чому? Асад накрав в Сирії багато грошей, частину з яких Росія покладе собі в кишеню, а потім скаже, що нічого не знає,

– пояснив він.

Цікаво, що голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала, що сирійський диктатор зараз для Кремля не вартує ні копійки.

Нещодавно навіть ходили чутки про отруєння Асада у Москві "Новачком", бо знає багато таємниць про хімічну зброю, що небезпечно для Путіна. Якщо Кремлю цього зробити не вдалось, ймовірно, що він зробить повторну спробу.