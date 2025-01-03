Подібні візити досить важко організували, але Україні вдалося зробити це у найкоротші терміни. Політолог Олег Лісний зауважив 24 Каналу, що Сирія може бути цікавою для України одразу через декілька причин.

До теми Дуже вдалий перемовник: куди веде Сирію новий лідер

Чи може Путін повторити долю Асада

Зрозуміло, що у Сирії не люблять Росію, яка багато років підтримувала режим Башара Асада. Ба більше, диктатор з родиною втік саме до Москви. Окрім цього, можна говорити про такого спільного ворога як Іран. Для сирійців ця країна з часом може стати серйозною проблемою.

Це дуже цікавий прецедент, який вчергове показує, що диктаторські режими, які базуються тільки на крові та вбивствах, можна зруйнувати за короткий час. Тут очевидні аналогії з Росією. Хоча є певні експерти, які кажуть, що падіння Владіміра Путіна неможливе, бо в Росії сильна вертикаль влади, потужний репресивний механізм у вигляді силовиків, військових. Самі люди не готові на повстання.

Тоді в мене виникає питання до цих експертів, чи за 11 днів до того, коли в Сирії сталася революція, ви могли сказати, що Асад побіжить до Москви? Здебільшого, відповідають, що ні. То чому ми не можемо зробити такий висновок щодо Росії?

– наголосив політолог.

Він додав, що ніколи диктаторські режими не виглядали так впевнено й потужно, як перед своїм падінням. Особливість також є те, що вони дуже швидко падають, якщо цей процес вже розпочався.

"Я вірю, що сирійський кейс в контексті падіння режиму Асада, – це "чорний лебідь", який вже б'є крилами над Росією. Чому тоді вона не може рухнути так, як рухнув режим у Сирії?", – підкреслив Олег Лісний.

Нагадаємо, сирійські повстанці розпочали свій наступ 27 листопада 2024 року, а вже 8 грудня вони захопили столицю Сирії – Дамаск. Асад був змушений втікати, так само як і російський контингент, який перебував там багато років.