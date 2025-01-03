Подобные визиты достаточно трудно организовали, но Украине удалось сделать это в кратчайшие сроки. Политолог Олег Лесной отметил 24 Каналу, что Сирия может быть интересной для Украины сразу по нескольким причинам.

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Может ли Путин повторить судьбу Асада

Понятно, что в Сирии не любят Россию, которая много лет поддерживала режим Башара Асада. Более того, диктатор с семьей сбежал именно в Москву. Кроме этого, можно говорить о таком общем враге как Иран. Для сирийцев эта страна со временем может стать серьезной проблемой.

Это очень интересный прецедент, который в очередной раз показывает, что диктаторские режимы, которые базируются только на крови и убийствах, можно разрушить за короткое время. Здесь очевидны аналогии с Россией. Хотя есть определенные эксперты, которые говорят, что падение Владимира Путина невозможно, потому что в России сильная вертикаль власти, мощный репрессивный механизм в виде силовиков, военных. Сами люди не готовы на восстание.

Тогда у меня возникает вопрос к этим экспертам, за 11 дней до того, когда в Сирии произошла революция, вы могли сказать, что Асад побежит в Москву? В основном, отвечают, что нет. Так почему мы не можем сделать такой вывод относительно России?

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что никогда диктаторские режимы не выглядели так уверенно и мощно, как перед своим падением. Особенность также является то, что они очень быстро падают, если этот процесс уже начался.

"Я верю, что сирийский кейс в контексте падения режима Асада, – это "черный лебедь", который уже бьет крыльями над Россией. Почему тогда она не может рухнуть так, как рухнул режим в Сирии?", – подчеркнул Олег Лесной.

Напомним, сирийские повстанцы начали свое наступление 27 ноября 2024 года, а уже 8 декабря они захватили столицу Сирии – Дамаск. Асад был вынужден бежать, так же как и российский контингент, который находился там много лет.