Вже через кілька років його може чекати шлях президента-втікача Віктора Януковича, якого Кремль захотів поновити на посаді очільника України після початку повномасштабного вторгнення. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман.

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На Асада може чекати доля Януковича

Декілька десятків очільників інших країн, як-от експрезидент Киргизстану Аскар Акаєв, експрезидент Анголи Жозе Едуарду душ Сантуш, експрезидент Монголії Юмжагіїн Цеденбал, після повалення їхнього режиму втекли до Росії.

Усі вони не живуть безоплатно, тому сім'я Башара Асада також платитиме російським корумпованим чиновникам за прожиття в Москві. Суми просто величезні – мільярди доларів. Але сирійський диктатор має такі гроші, він вивіз їх усіх із Сирії. Тож росіяни готові продати йому російське громадянство та захист.

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Що важливо, четвертий президент України Віктор Янукович також втік до Росії. Довгий час про нього не було чутно, але на початку повномасштабного вторгнення російська влада привезла утікача до Білорусі. Готувалася спеціальна операція, Кремль сподівався знову поновити його на посаді українського очільника. На Башара Асада може чекати схожа доля.

Якщо в Сирії почнуться якісь обговорення через 10 – 20 років, Росія може винести його кандидатуру. Мовляв, "у нас є колишній сирійський очільник Башар Асад, ви його хочете чи ні?". Він завжди був російським агентом, чому б його знову не зробити президентом Сирії,

– припустив Михайло Шейтельман.

Зараз же, на думку політтехнолога, Асад мовчатиме та налагоджуватиме своє особисте життя. Втім, за кілька років про нього почнуть дедалі більше говорити, як свого часу про Януковича після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що сирійські повстанці спалили могилу засновника режиму в Сирії Хафеза Асада у його рідному місті Кардаха.