Уже через несколько лет его может ждать путь беглого президента Виктора Януковича, которого Кремль захотел восстановить на посту главы Украины после начала полномасштабного вторжения. Таким предположением с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Асада может ждать судьба Януковича

Несколько десятков руководителей других стран, например экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев, экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, экс-президент Монголии Юмжагиин Цеденбал, после свержения их режима бежали в Россию.

Все они не живут бесплатно, поэтому семья Башара Асада также будет платить российским коррумпированным чиновникам за проживание в Москве. Суммы просто огромные – миллиарды долларов. Но сирийский диктатор имеет такие деньги, он вывез их всех из Сирии. Поэтому россияне готовы продать ему российское гражданство и защиту.

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Что важно, четвертый президент Украины Виктор Янукович также сбежал в Россию. Долгое время о нем не было слышно, но в начале полномасштабного вторжения российские власти привезли беглеца в Беларусь. Готовилась специальная операция, Кремль надеялся снова восстановить его на посту украинского главы. Башара Асада может ждать похожая судьба.

Если в Сирии начнутся какие-то обсуждения через 10 – 20 лет, Россия может вынести его кандидатуру. Мол, "у нас есть бывший сирийский глава Башар Асад, вы его хотите или нет?". Он всегда был российским агентом, почему бы его снова не сделать президентом Сирии,

– предположил Михаил Шейтельман.

Сейчас же, по мнению политтехнолога, Асад будет молчать и налаживать свою личную жизнь. Впрочем, через несколько лет о нем начнут все больше говорить, как в свое время о Януковиче после 24 февраля 2022 года.

Напомним, что сирийские повстанцы сожгли могилу основателя режима в Сирии Хафеза Асада в его родном городе Кардаха.