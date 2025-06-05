Он назвал россиян "абсолютно больными существами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Зеленского.

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Россия полностью разрушила Херсонскую ОГА

Российские военные полностью разрушили здание Херсонской ОГА, нанеся один удар авиабомбой утром, а второго – днем.

Целенаправленные удары, неслучайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизни. Абсолютно больные существа,

– написал президент.

Он добавил, что нужна сила, чтобы заставить Россию перестать разрушать и убивать.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", – отметил Владимир Зеленский.

В то же время он поблагодарил всех в мире, кто помогает приблизить достижение реальной безопасности для Украины.

Напомним, что в результате российского удара по Херсону утром пострадали 3 человека, в частности первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский. Есть ли пострадавшие в результате второго обстрела пока устанавливают.