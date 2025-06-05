Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, обстрелы Херсона происходят буквально 24 на 7. Один-два раза в неделю россияне наносят особенно интенсивные удары.

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Что известно об обстреле Херсона 5 июня

Как рассказала журналистка, тяжелый обстрел начался еще вечером 4 июня. Оккупанты интенсивно обстреливали центр города. Уже около 5 утра были слышны удары управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в Херсонскую ОВА, в результате чего была повреждена крыша здания.

Потом утром 5 июня оккупанты угрожали снова обстрелять Херсон. Также там угрожали Антоновке, которая расположена неподалеку от областного центра. Местные уже два года живут там без света и воды.

Обратите внимание! Уже днем россияне продолжили бить по Херсону. Они уничтожили здание Херсонской ОГА.

В общем оккупанты буквально каждый день обстреливают правый берег Херсонщины. Применяют буквально все: от FPV-дронов – до танков, артиллерии и т.д.

Как не очень люблю конспирологию, но иногда можно связать усиление обстрелов с какими-то событиями. 3 июня наконец-то назначили нового начальника Херсонской городской военной администрации. Полтора месяца назначали. И за это время сильно усилились тяжелые обстрелы. Их стало больше. Началось все с Ледового дворца в апреле,

– рассказала Вирлич.

Добавим, в результате ночного авиаудара по Херсону пострадал первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский. У него обнаружили контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.