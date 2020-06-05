Він назвав росіян "абсолютно хворими істотами". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис президента Зеленського.
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Росія повністю зруйнувала Херсонську ОДА
Російські військові повністю зруйнували будівлю Херсонської ОДА, завдавши одного удару авіабомбою вранці, а другого – вдень.
Цілеспрямовані удари, невипадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти,
– написав президент.
Він додав, що потрібна сила, аби змусити Росію перестати руйнувати і вбивати.
"І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", – зауважив Володимир Зеленський.
Водночас він подякував усім у світі, хто допомагає наблизити досягнення реальної безпеки для України.
Нагадаємо, що унаслідок російського удару по Херсону вранці постраждали 3 людини, зокрема перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Чи є потерпілі унаслідок другого обстрілу наразі встановлюють.