З іншого – небезпечний через військові таємниці щодо застосування хімічної зброї. Таку думку 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Чим вигідний та небезпечний Асад

Башар Асад наслідний принц. Його батько "цілувався" з Леонідом Брежнєвим, що важливо главі Кремля. Він потрібний Владіміру Путіну для багатьох речей.

Насамперед вигідний через статки, які вивіз із Сирії. Мовиться не лише про гроші, яких вистачить для придбання 16 квартир, а й про декілька літаків та навіть військові таємниці, пов'язані з хімічною зброєю та її застосуванням.

У цьому контексті Асад уже небезпечний, бо знає те, що замовчує Путін. Він, начебто, і привіз майно в Росію, але тепер "колишні терористи" є законною владою і дружать з диктатором.

Його життя зараз не вартує жодної копійки,

– наголосила Романова.

Перший раз спробували отруїти, імовірно, "Новачком", але не вийшло. Можуть піти на такий крок і вдруге.

Живий Асад чи мертвий – Путіна загалом майже не цікавить, але якби не таємниці. Можливо Асад як хитрий лис міг зробити якийсь вкид на кшталт "хочу владу в Сирії, я багато знаю, якщо що". Цей натяк може коштувати життя,

– припустила Ольга Романова.

Не так давно у дружини Башара Асада Асми аль-Асад діагностували агресивний вид лейкемії, шанси на виживання оцінюють як 50/50.