Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Вважається, що лейкемія у дружини Асада повернулася після періоду ремісії.

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Що відомо про хворобу дружини Асада

За словами журналістів, зараз Асма аль-Асад не може перебувати в одній кімнаті з іншими людьми, щоб запобігти зараженню.

У травні 2024 року адміністрація Асада оголосила, що у дружини диктатора діагностували гострий мієлоїдний лейкоз – агресивний рак кісткового мозку та крові. Асма Асад також раніше лікувалася від раку молочної залози і в серпні 2019 року оголосила, що повністю позбулася хвороби після року лікування.

Асма помирає. Вона не може бути в одній кімнаті з кимось,

– повідомило джерело, яке спілкувалося безпосередньо з представником сім'ї.

За даними ЗМІ, 49-річна дружина Асада прилетіла на лікування до Москви незадовго до того, як Кремль переконав її чоловіка втекти через наступ повстанців. Протягом останніх шести місяців – спочатку в ОАЕ, а потім у Москві – за нею переважно доглядав її батько, відомий кардіолог.

Інформація про хворобу Асми з'явилася після повідомлень про те, що вона втомилася від обмежень, накладених на неї в Москві, звернулася за лікуванням в Лондоні та хоче розлучитися. Подружжя Асадів не прокоментувало ці заяви, хоча пізніше Кремль спростував новину про те, що Асма прагне розлучитися зі своїм чоловіком.