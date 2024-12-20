Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN Türk.

До теми Падіння дому Асадів: біографія диктатора та династії, що перетворила Сирію на руїну

Дружині диктатора не сподобалося в Москві

Джерела, близькі до сім'ї Асадів, стверджують, що Асмі Асад не подобається жити в Москві. Оскільки жінка має британське громадянство, то нині хоче переїхати у Лондон. Однак, щоб це втілити, їй доведеться розлучитися з Асадом.

Асма Асад звернулася до російських судових органів. Наразі її заяву ще не розглянули.

Сам Башар Асад живе у Москві у дуже жорстких умовах. Джерела стверджують, що йому заборонено залишати територію Москви та вести будь-яку політичну діяльність. Крім того, влада Росії заморозила доступ до фінансових активів Башара Асада.

Що відомо про Асма Асад

Асма Асад до початку війни у Сирії мала неабияку популярність. Її називали "розою пустелі" та навіть порівнювали з принцесою Діаною. Асма Асад народилася та навчалася у Лондоні.

У 2000 році Асма вийшла заміж за Башара Асада і стала першою леді Сирії. Її сприймали як сучасну та прогресивну жінку, але імідж різко змінився після початку громадянської війни в Сирії. Поки диктатор застосовував хімічну зброю проти мирного населення, вона продовжувала купатися у розкоші і замовчувати трагедію народу.