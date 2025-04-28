Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Что известно о решении суда по делу Януковича

По публичному обвинению прокуроров Офиса генпрокурора был вынесен приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины.

Подольский районный суд Киева признал их виновными и назначил наказание:

экс-президенту Украины – 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству;

экс-заместителю начальника УГО Украины – 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.

Прокурорам удалось доказать в суде, что 23 февраля 2014 года Янукович, в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и представителями России, незаконно пересек государственную границу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (при отсутствии обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия,

– отмечают правоохранители.

Отмечается, что это уже второй приговор для экс-президента Украины. В январе 2019 года он был осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны и назначено 13 лет лишения свободы.

Кроме того, ранее подозрение получили 15 бывших работников Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства.

К слову, ранее стало известно, что Джо Байден звонил Януковичу в феврале 2014 года, накануне его бегства из страны. Во время того разговора он предупредил экс-президента Украины о том, что "российские друзья" уже не смогут ему помочь и спасти "от этой катастрофы".