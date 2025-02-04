Компания под названием "Энергоресурс" зарегистрирована в обшарпанном офисе на окраине Ростова-на-Дону, где находится по соседству с автосервисом и магазином стройматериалов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование.

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Как устроена схема

Уголь, который в таможенных декларациях маркируется как российский, на самом деле добыт на донецких и луганских шахтах. Его закупает у разных поставщиков "Энергоресурс", затем везет в Турцию железнодорожным и морским транспортом.

Получателем выступает компания Energy Union с Британских Виргинских островов. "Энергоресурс" продает ей уголь по низкой цене (по 5,7 тысячи рублей за тонну в 2024 году), что позволяет сэкономить на экспортных пошлинах. После Energy Union может продавать его куда угодно и по любой цене.

До 2022 года среди покупателей "Энергоресурса" были, в частности, Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. Сейчас почти весь уголь компании идет в Турцию, ведь в ЕС ввели запрет на уголь из России.

С 2021 по 2023 годы "Энергоресурс", близкий к Александру Януковичу, получил 3,5 миллиарда рублей "выручки" по трансфертной цене.

Как "Энергоресурс" связан с Александром Януковичем

Официальный владелец "Энергоресурса" Алексей Иванов ранее не был участником угольного рынка, но по меньшей мере с 2016 года работает в юридических компаниях, связанных с Александром Януковичем.

Директор "Энергоресурса" Павел Земляков также может быть связан со структурами Януковича через Донбасский расчетно-финансовый центр (ДРФЦ).

Более того, "Энергоресурс" получал заем от кипрской компании Sl holdings limited, которой также владеют люди, связанные с Януковичем.

Напомним, в октябре 2024 года 24 Канал сообщал – Александр Янукович мог получить российское гражданство.