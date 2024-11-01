Об этом президент США надпись в своей книге "Пообещай мне, папа", передает 24 Канал со ссылкой на ТСН. На страницах книги Байден рассказал о важных событиях в мировой политике, в частности об Украине, аннексии Крыма и войне на востоке.

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О чем Байден разговаривал с Януковичем

По словам президента США, он сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года. Тогда снайперы убивали украинцев в центре Киева и у США "были достоверные сведения о том, что Янукович готовит еще более жесткий разгон".

Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, через три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено,

– написал Байден.

Во время того телефонного разговора он предупредил Януковича о том, что "российские друзья" уже не смогут ему помочь и спасти "от этой катастрофы".

Я отметил, что Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей. Униженный, Янукович сбежал из Украины на следующий день,

– подытожил Джо Байден.

К слову, ранее в сети появилась информация о том, что Александр Янукович, сын бывшего президента Украины, получил гражданство России.