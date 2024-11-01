Про це президент США напис у своїй книзі "Пообіцяй мені, тато", передає 24 Канал з посиланням на ТСН. На сторінках книги Байден розповів про важливі події у світовій політиці, зокрема про Україну, анексію Криму та війну на сході.

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Про що Байден розмовляв з Януковичем

За словами президента США, він зробив останній з багатьох термінових дзвінків Януковичу наприкінці лютого 2014 року. Тоді снайпери вбивали українців у центрі Києва і в США "були достовірні відомості про те, що Янукович готує ще більш жорсткий розгін".

Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він повинен проявляти стриманість у відносинах зі своїми громадянами, але в ту ніч, через три місяці після початку протестів, я сказав йому, що все скінчено,

– написав Байден.

Під час тієї телефонної розмови він попередив Януковича про те, що "російські друзі" вже не зможуть йому допомогти та врятувати "від цієї катастрофи".

Я зазначив, що Янукович втратив довіру українського народу і що історія жорстоко покарає його, якщо він буде продовжувати вбивати людей. Принижений, Янукович втік з України на наступний день,

– підсумував Джо Байден.

До слова, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Олександр Янукович, син колишнього президента України, отримав громадянство Росії.