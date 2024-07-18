Йому та його трьом спільникам також повідомили про підозру у фінансуванні та матеріальному забезпеченні діяльності так званої терористичної "днр". Одного із них "зловили" у Києві.

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Фігуранти сплачують мільярди у російський бюджет

Фігурант був нардепом забороненої проросійської "Партії регіонів" у двох каденціях і, за словами Нацполіції, обирався в першій "двадцятці" їх списків.

Слідство встановило, що він разом зі спільниками розробив злочинний план.

Він полягав у створенні за законодавством так званої "днр" юридичної особи у тимчасово окупованому місті Горлівка, а також у відновленні виробництва та постачанні медпрепаратів до закладів "міністерства охорони здоров’я днр",

– розповіли в Офісі Генпрокурора.

Зв'язки із терористами вони встановили у 2015 році. Підозрювані забезпечують аптеки псевдореспубліки ліками, а також постачають їх для аптечок окупантів. Нацполіція встановила, що для виробництва медикаментів вони задіяли підконтрольну нардепу фармкомпанію у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині.

"Сплачуючи визначені "податки" до бюджету "днр" через "Центральний республіканський банк", підозрювані здійснюють фінансування терористичної організації", – додали в СБУ.

Лише за 2015 рік вони сплатили понад 2 мільйони рублів в бюджет Росії.

Там також розповіли, що сам екснардеп втік за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Ще двоє його спільників перебувають на тимчасово окупованій Донеччині та управляють там нелегальним бізнесом. Усі троє оголошені в розшук.

Третього ж спільника поліція викрила в Києві. Їм вдалося встановити, що саме він займався перереєстрацією фармацевтичного бізнесу довіреної особи Януковича в Горлівці за російським законодавством.

Довідково. На підставі зібраних доказів фігурантам повідомили про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненого організованою групою осіб. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Арештовано майно довіреної особи Януковича / Фото Офісу Генпрокурора, СБУ та Нацполіції