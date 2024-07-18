Ему и его трем сообщникам также сообщили о подозрении в финансировании и материальном обеспечении деятельности так называемой террористической ДНР. Одного из них поймали в Киеве.

Смотрите также Грозит до 10 лет тюрьмы: СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева

Фигуранты платят миллиарды в российский бюджет

Фигурант был нардепом запрещенной пророссийской "Партии регионов" в двух каденциях и, по словам Нацполиции, избирался в первой двадцатке их списков.

Следствие установило, что он вместе с сообщниками разработал преступный план.

Он заключался в создании по законодательству так называемой ДНР юридического лица во временно оккупированном городе Горловка, а также в восстановлении производства и поставке медпрепаратов в учреждения "министерства здравоохранения днр",

– рассказали в Офисе Генпрокурора.

Связи с террористами они установили в 2015 году. Подозреваемые обеспечивают аптеки псевдореспублики лекарствами, а также поставляют их для аптечек оккупантов. Нацполиция установила, что для производства медикаментов они задействовали подконтрольную нардепу фармкомпанию во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

"Уплачивая определенные "налоги" в бюджет "ДНР" через "Центральный республиканский банк", подозреваемые осуществляют финансирование террористической организации", – добавили в СБУ.

Только за 2015 год они уплатили более 2 миллионов рублей в бюджет России.

Там также рассказали, что сам экс-нардеп сбежал за границу еще до начала полномасштабного вторжения. Еще двое его сообщников находятся на временно оккупированной Донетчине и управляют там нелегальным бизнесом. Все трое объявлены в розыск.

Третьего же сообщника полиция разоблачила в Киеве. Полицейским удалось установить, что именно он занимался перерегистрацией фармацевтического бизнеса доверенного лица Януковича в Горловке по российскому законодательству.

Справочно. На основании собранных доказательств фигурантам сообщили о подозрении в финансировании терроризма, совершенного организованной группой лиц. Им может грозить лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Арестовано имущество доверенного лица Януковича / Фото Офиса Генпрокурора, СБУ и Нацполиции