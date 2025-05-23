Известно, что есть погибшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что привело к падению вертолета

В российских СМИ отмечают, что в результате аварии погибли два человека. Предварительно – пилот и бортмеханик.

Вертолет Ми-8 летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Сообщают, что он разбился в результате отказа двигателя около 14:00.

Момент падения вертолета: смотрите видео очевидцев происшествия

Российские СМИ пишут, что вертолет упал на территории заброшенного химического предприятия на окраине поселка Нарышкино.

Над местом падения поднялся дым: смотрите видео очевидцев

Ми-8 перед падением развернуло на 180 градусов. Он дымил еще в воздухе.

К слову, ранее россияне жаловались из-за потери вертолета Ми-28. Когда именно упал вертолет, где именно и сколько пассажиров погибло, пропагандисты не говорили. Только написали: "Земля небом, воины!".