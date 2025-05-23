Відомо, що є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.
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Що спричинило падіння гелікоптера
У російських ЗМІ зазначають, що внаслідок аварії загинули двоє людей. Попередньо – пілот та бортмеханік.
Гелікоптер Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у Вяземському районі. Повідомляють, що він розбився внаслідок відмови двигуна близько 14:00.
Момент падіння гелікоптера: дивіться відео очевидців події
Російські ЗМІ пишуть, що гелікоптер впав на території занедбаного хімічного підприємства на околиці селища Наришкіне.
Над місцем падіння здійнявся дим: дивіться відео очевидців
Мі-8 перед падінням розвернуло на 180 градусів. Він димів ще у повітрі.
До слова, раніше росіяни бідкалися через втрату гелікоптера Мі-28. Коли саме впав гелікоптер, де саме та скільки пасажирів загинуло, пропагандисти не казали. Лише написали: "Земля небом, воїни!".