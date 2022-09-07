Каждая гривна важна: InformNapalm объявил сбор средств для тяжелобольной жены волонтера

Волонтеры из InformNapalm просят о помощи. У жены одного из их команды обнаружили рак. Поэтому команда призывает помочь человеку, много лет посвятившему себя для помощи другим людям.

Как отметили в InformNapalm, они редко просят о помощи, поскольку понимают, что сейчас едва ли не каждый донатит на ВСУ. Но сегодня команда узнала о том, что жена одного из их волонтеров больна раком 1 стадии, поэтому не может остаться в стороне.

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Жена волонтера требует быстрого и дорогостоящего лечения

Речь идет о жене Андрея (позывной "Гарин"), который помогал команде InformNapalm много лет подряд и продолжает это делать сейчас, закрывая многие направления разведывательной деятельности.

Мы не можем оставить его в этой беде и стремимся помочь его семье. Все участники сообщества приобщились к поддержке, каждый по мере своих возможностей. Однако на первые 2 этапа (6 месяцев) лечения нужно собрать еще 250 тысяч гривен,

– рассказали волонтеры.

По просьбе Андрея сбор средств координирует спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук, который передаст всю собранную сумму семье Андрея.

Каждая гривна важна, как и скорость сбора средств на первый этап лечения, который нужно начать, чтобы оно было удачным и эффективным. Спасибо всем, кто поддержит,

– говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи

(Приватбанк) – 5457082274592752, Михаил Макарук.

(Моно) – 5375414116758995, Михаил Макарук.

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