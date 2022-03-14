Инсулин на время военного положения будет бесплатным

Правительство приняло решение на период военного положения предоставлять для людей инсулин бесплатно. Стоимость лекарств полностью будет возмещать государство.

Об этом сообщили 14 марта в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. С пациентов не будут взимать никакой платы.

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Также опубликовали перечень аптек во всех областях, где можно получить инсулин. Его можно найти по ссылке. Речь идет об инсулине для взрослых и детей.

Кроме этого, аптеки с препаратом есть на ресурсе Tabletki.ua.

Аптеки во время войны

Министерство здравоохранения призывает прекращать любые спекуляции на лекарствах во время войны. Все цены будет контролировать Государственная служба по лекарственным средствам. Глава Минздрава заявил, что обманутым покупателям будут возвращать деньги.