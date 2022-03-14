Інсулін на час воєнного стану буде безкоштовним

Уряд ухвалив рішення на період воєнного стану надавати для людей інсулін безкоштовно. Вартість ліків повністю відшкодовуватиме держава.

Про це повідомили 14 березня у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. З пацієнтів не стягуватимуть жодної плати.

До теми "Київ цифровий" оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін

Також опублікували перелік аптек у всіх областях, де можна отримати інсулін. Його можна знайти за посиланням. Мовиться про інсулін для дорослих та дітей.

Крім цього, аптеки з препаратом є на ресурсі Tabletki.ua.

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