Інсулін на час воєнного стану буде безкоштовним
14 березня 2022 , 09:18Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
Уряд ухвалив рішення на період воєнного стану надавати для людей інсулін безкоштовно. Вартість ліків повністю відшкодовуватиме держава.
Про це повідомили 14 березня у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. З пацієнтів не стягуватимуть жодної плати.
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Також опублікували перелік аптек у всіх областях, де можна отримати інсулін. Його можна знайти за посиланням. Мовиться про інсулін для дорослих та дітей.
Крім цього, аптеки з препаратом є на ресурсі Tabletki.ua.
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