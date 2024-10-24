Воспринимаем за стендап: в ОП отреагировали на интервью Лукашенко BBC

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью для BBC, где наговорил много бреда о якобы "провокации" россиян, из-за которой они зашли в Украину с территории его страны. Каждый его комментарий о каком-то событии всегда выглядит как стендап.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что слова Лукашенко воспринимать не стоит. Кроме того, взяв интервью у самопровозглашенного президента, BBC просто распространили ложь и пропаганду.

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Реакция ОП на интервью Лукашенко BBC

Лукашенко заявил, что Россия не нападала на Украину с территории Беларуси. Якобы, перед началом полномасштабного вторжения россияне проводили военные учения в в его стране, а когда начали выводить свои войска оттуда, то пошли вдоль границы с Украиной. Он добавил, что "часть войск" могли "спровоцировать", поэтому они и свернули на Киев.

Советник главы Офиса Президента Украины рассказал, что когда Лукашенко что-то комментирует, это выглядит как анекдот или стенд-ап. Его слова о провокации являются настоящим абсурдом, самопровозглашенный президент, наверное, до сих пор живет прошлым веком.

Кроме того, по его словам, давать интервью BBC – это одно, а отвечать в рамках юридического расследования – это совсем другое. То, что российские войска зашли в Украину с территории Беларуси не есть ничто иное как помощь стране, которая готовила агрессию для атаки на третью страну.

Это уже юридический статус, там показания Лукашенко было бы намного интереснее читать. Я думаю, там он бы комментировал это осторожно,

– заметил Подоляк.

Самое главное то, что слова самопровозглашенного президента Беларуси ни на что не влияют: ни на войну, ни на принятие решений. Сама Россия не считает его самостоятельным субъектом несмотря на то, что они союзники. Подобные комментарии не следует воспринимать серьезно.

"Вот есть человек, который ни на что не влияет. Его утверждения не имеют под собой какого-то фактического основания. Честно говоря, нам надо воспринимать его как стендапо-комедийного персонажа", – отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Заметьте! На одном абсурдном заявлении Лукашенко в интервью не остановился. Он также рассказал, что Россия разместила в Беларуси несколько десятков ядерных боеприпасов и он готов позволить Путину их применить. Он отметил, что российский диктатор без его согласия это не сделает.

Подоляк объяснил, что беря интервью у Лукашенко, BBC вроде бы пыталась осветить обе стороны, но на самом деле это просто легитимизация лжи. Ни Россия, ни Беларусь не могут предоставить информацию второй стороны, они действуют исключительно пропагандой.

По его словам, получается так, что BBC предоставляет свою площадку для широкой общественности, для людей, которые не готовы детально анализировать события и отличить правду от лжи. То есть BBC просто дает возможность производить большие объемы ложной информации и продвигать ее для различных социальных категорий в разных странах.

Это не о стандартах журналистики. Надо откровенно об этом говорить и не бояться. Предоставлять слово Лукашенко – это добавлять структурных элементов для того, чтобы разрушить тот демократический каркас, в котором мы живем,

– добавил он.