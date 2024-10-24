Сприймаємо за стендап: в ОП відреагували на інтерв'ю Лукашенка BBC

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю для BBC, де наговорив багато маячні про начебто "провокацію" росіян, через яку вони зайшли в Україну з території його країни. Кожен його коментар про якусь подію завжди виглядає як стендап.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що слова Лукашенка сприймати не варто. Крім того, взявши інтерв'ю в самопроголошеного президента, BBC просто розповсюдили брехню та пропаганду.

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Реакція ОП на інтерв'ю Лукашенка BBC

Лукашенко заявив, що Росія не нападала на Україну з території Білорусі. Буцімто, перед початком повномасштабного вторгнення росіяни проводили військові навчання у в його країні, а коли почали виводити свої війська звідти, то пішли вздовж кордону з Україною. Він додав, що "частину військ" могли "спровокувати", тому вони і звернули на Київ.

Радник голови Офісу Президента України розповів, що коли Лукашенко щось коментує, це виглядає як анекдот або стенд-ап. Його слова про провокацію є справжнім абсурдом, самопроголошений президент, напевно, досі живе минулим століттям.

Крім того, за його словами, давати інтерв'ю BBC – це одне, а відповідати в рамках юридичного розслідування – це зовсім інше. Те, що російські війська зайшли в Україну з території Білорусі не є ніщо іншим як допомогою країні, яка готувала агресію для атаки на третю країну.

Це вже юридичний статус, там покази Лукашенка було б набагато цікавіше читати. Я думаю, там він би коментував це обережно,

– зауважив Подоляк.

Найголовніше те, що слова самопроголошеного президента Білорусі ні на що не впливають: ні на війну, ні на прийняття рішень. Сама Росія не вважає його самостійним суб'єктом попри те, що вони союзники. Подібні коментарі не слід сприймати серйозно.

"От є людина, яка ні на що не впливає. Її твердження не мають під собою якогось фактичного підґрунтя. Чесно кажучи, нам треба сприймати його як стендапо-комедійного персонажа", – наголосив радник голови Офісу Президента України.

Зауважте! На одній абсурдній заяві Лукашенко в інтерв'ю не зупинився. Він також розповів, що Росія розмістила в Білорусі кілька десятків ядерних боєприпасів і він готовий дозволити Путіну їх застосувати. Він наголосив, що російський диктатор без його згоди це не зробить.

Подоляк пояснив, що беручи інтерв'ю в Лукашенка, BBC начебто намагалась висвітлити обидві сторони, але насправді це просто легітимізація брехні. Ні Росія, ні Білорусь не можуть надати інформацію другої сторони, вони діють виключно пропагандою.

За його словами, виходить так, що BBC надає свій майданчик для широкого загалу, для людей, які не готові детально аналізувати події та відрізнити правду від брехні. Тобто BBC просто дає можливість продукувати великі обсяги неправдивої інформації та просувати її для різних соціальних категорій в різних країнах.

Це не про стандарти журналістики. Треба відверто про це говорити і не боятись. Надавати слово Лукашенку – це додавати структурних елементів для того, щоб зруйнувати той демократичний каркас, в якому ми живемо,

– додав він.