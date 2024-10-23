Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що ту "подію", яку запланували у Білорусі складно буде назвати виборами президента. Лукашенко продовжить своє перебування при владі, адже у державі вже немає кому протестувати.

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Чи можливі протести у Білорусі

На думку Ігоря Рейтеровича, білоруси не наважаться протестувати проти Алєксандра Лукашенка.

Там (у Білорусі – 24 Канал) навіть немає мінімальної медійної особи, яка могла б кинути йому виклик. Це історія не про вибори, а про продовження терміну перебування Лукашенка при владі,

– сказав політолог.

Він підкреслив, що білоруський диктатор і надалі залишиться самопроголошеним президентом. Звичайно, у цивілізованому світі жоден лідер цього не визнає. Проте це очікуваний перебіг подій, адже Лукашенку ніде дітись, тому він будь-якими методами чіплятиметься за свою владу.

Нагадаємо, що ще на початку 2024 року самопроголошений президент заявив, що планує балотуватися на "виборах" у 2025 році. Він цинічно наголосив, що у Білорусі нібито проводяться максимально відкриті та найчесніші вибори у світі, попри міжнародні звинувачення в протилежному. Лукашенко також додав, що його владу буде важко скинути навіть радикальними способами.