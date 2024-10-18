Алєксандр Лукашенко вважає, що Білорусь має бути присутньою на перемовинах України та Росії. За його словами, особливо, якщо вони стосуватимуться територій.

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Він попередив Путіна

За його словами, на переговорах щодо врегулювання повномасштабної війни мають бути присутні білоруси.

Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси,

– заявив Лукашенко.

Він переконаний, що війна в Україні є також проблемою і його держави. Він наголосив, що не хоче, щоб на перемовинах вирішували нібито питання білорусів, але без них. Лукашенко чомусь дуже переймається тим, що йому "доведеться віддати" пів країни.

У чому причина такого занепокоєння незрозуміло.

У ніч проти 18 жовтня країна-агресорка традиційно влаштувала дроновий терор. Відомо, що "Шахеди" знову залітали до Білорусі. У РНБО розкрили задум Москви. Там вважають, що Росія таки здійснить провокацію проти Білорусі.