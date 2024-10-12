Американская разведка предупреждает что Иран стремится убить Трампа

Разведка США предупредила, что Иран не отказался от своих предыдущих намерений и хочет убить кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональда Трампа.

Иран считает его виновным в убийстве генерала и командующего КСИР Касема Сулеймани, когда американцы ракетами обстреляли аэропорт в столице Ирака, ведь Трамп отдал приказ о ликвидации. Об этом пишут Politico и The Washington Post, со ссылкой на информацию от американских чиновников.

Смотрите также Россия и Иран имеют разные предпочтения относительно победителя президентских выборов в США, – разведка

Иран не отказался от попытки отомстить Трампу

Еще в сентябре разведывательное американское сообщество сообщило штаб бывшего президента США об угрозах убийства Дональда Трампа со стороны Ирана. Там добавили, что их уже предупреждали об увеличении угрозы "за последние несколько месяцев".

Как рассказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Мэттью Олсен, Иран четко дал понять, что они полны решимости "добиваться возмездия против бывших чиновников в связи с ударом по Сулеймани" в январе 2020 года в Багдаде.

На фоне ряда покушений, по данным изданий, Трамп неоднократно спрашивал своих советников и чиновников США, стоит ли Иран за нападениями. Поэтому представители предвыборной кампании Трампа требовали, чтобы он передвигался военными самолетами в течение последних недель предвыборной гонки.

Штаб Трампа уже сделал запросы о предоставлении военных самолетов. Там также просят об ограничении полетов над его резиденциями и митингами, размещение пуленепробиваемого стекла в семи ключевых штатах и обеспечение ряда военных транспортных средств.

По словам представителя Совета Безопасности Шона Саветта, Байден направил "все ресурсы" на защиту Дональда Трампа и на то, чтобы его службы безопасности получали всю информацию о возможных угрозах и оберегали его "как действующего президента".

Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности наивысшего приоритета, и мы решительно осуждаем Иран за эти наглые угрозы. Если Иран нападет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или тех, кто служил ранее, Иран столкнется с серьезными последствиями,

– заявил Саветт.

В то же время отмечается, что действующий президент США якобы приказал Совету национальной безопасности предостеречь правительство Ирана, чтобы те прекратили готовить покушения против Трампа и экс-чиновников. В противном случае подобные нападения на Трампа будут рассматривать как "акт войны".