Отец погиб на войне: 7-летняя девочка собрала деньги на 4 авто, дроны и Starlink для ВСУ

Иринке Васильевой 7 лет, она из Ровно и, несмотря на свой юный возраст, она волонтер. Отец девочки погиб, защищая Украину, она решила продолжить его дело своим способом – начала изготавливать и продавать веночки, выручку направляя на нужды бойцов.

Таким образом девочка купила для воинов 4 автомобиля, тепловизоры, Starlink, квадрокоптеры и стала настоящим ангелом-хранителем для бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ВСУ, где собственно служил папа Иринки. Об этом идет речь в программе "Я не забуду "на телеканале "Дом", информирует 24 Канал.

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Девочка продолжила дело папы – приближать победу Украины

Он погиб 27 марта 2022 во время выполнения служебного задания в селе Благодатное под Николаевом.

Мама маленькой волонтерки Виктория рассказала, что после трагического известия Иринке приснился отец и твердо заявила, что теперь тоже будет защищать страну.



Мама маленькой волонтерки - Виктория / Скриншот с видео

Первой идеей девочки были не венчики, а печенье. Однако мама эту идею не одобрила, потому что опасалась, что ребенок может обжечься. И вот альтернативный вариант – плетение венчиков был воспринят "на ура".

"Многие люди просто передают деньги на ВСУ"

Продавала первые венчики девочка на местной ярмарке. Дебютный заработок составил 3100 гривен и 100 долларов, а цена за один венчик составляла 150 гривен.

Некоторые люди, покупая украшения hand-made, пытались переплачивать или просто передавали деньги, но "забывали" товар. Иринка не была в восторге от подобных "бонусов", однако отнеслась с пониманием,

– говорится в программе.



Иринка стала настоящей мастерицей и продает веночки / Фото

4 авто, дроны и Starlin: на что насобирала юная волонтерка

Мама девочки помогает ей, убирая рабочее место после работы, а также выполняет функцию бухгалтера. Всего удалось наторговать около 23 тысяч долларов.

Первой машиной, которую купила девочка, стал пикап Nissan Navara, а затем еще три внедорожника, дроны, станцию Starlink и много других полезных вещей.



Первый внедорожник. на который удалось собрать по продаже венчиков / Скриншот с видео

Воины называют Иринку маленьким чудом и ангелом-хранителем их бригады.



Военные благодарные девочке за помощь / Скриншот с видео

Девочка стала одной из лауреаток премий, врученных приближающим победу детям-спасателям, а церемония состоялась в Мариинском дворце.



Иринка на акции "Дети-спасатели – герои войны" в Мариинском дворце / Офис Президента