Батько загинув на війні: 7-річна дівчинка зібрала гроші на 4 авто, дрони і Starlink для ЗСУ

Іринці Васильєвій 7 років, вона з Рівного і попри свій юний вік є волонтеркою. Батько дівчинки загинув захищаючи Україну, вона вирішила продовжити його справу у свій спосіб – почала виготовляти та продавати віночки, виторг спрямовуючи на потреби бійців.

Таким чином дівчинка купила для воїнів 4 автомобілі, тепловізори, Starlink, квадрокоптери і стала справжнім янголом-охоронцем для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ЗСУ, де власне служив тато Іринки. Про це йдеться у програмі "Я не забуду" на телеканалі "Дом", інформує 24 Канал.

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Дівчинка продовжила справу тата – наближати перемогу України

Він загинув 27 березня 2022 року під час виконання службового завдання у селі Благодатне під Миколаєвом.

Мама маленької волонтерки Вікторія розповіла, що після трагічної звістки Іринці наснився батько і та твердо заявила, що тепер теж захищатиме країну.



Мама маленької волонтерки – Вікторія / Скриншот з відео

Першою ідеєю дівчинки були не віночки, а печиво. Проте мама цю ідею не схвалила, бо побоювалася, що дитина може обпектися. І ось альтернативний варіант – плетіння віночків був сприйнятий "на ура".

"Багато людей просто передають гроші на ЗСУ"

Продавала перші віночки дівчинка на місцевому ярмарку. Дебютний заробіток склав 3 100 гривень та 100 доларів, а ціна за один віночок становила 150 гривень.

Деякі люди, купуючи прикраси hand-made, намагалися переплачувати чи просто передавали гроші, але "забували" товар. Іринка не була в захваті від подібних "бонусів", проте поставилася з розумінням,

– йдеться у програмі.



Іринка стала справжньою майстринею та продає віночки / Фото Скришнот з відео

4 авто, дрони та Starlin: на що назбирала юна волонтерка

Мама дівчинки допомагає їй, прибираючи робоче місце після праці, а також виконує функцію бухгалтерки. Всього вдалося наторгувати близько 23 тисяч доларів.

Першою машиною, яку купила дівчинка, став пікап Nissan Navara, а згодом ще три позашляховики, дрони, станцію Starlink та багато інших корисних речей.



Перший позашляховик. на який вдалось зібрати з продажу віночків / Скриншот з відео

Воїни називають Іринку маленьким дивом та янголом-охоронцем їхньої бригади.



Військові вдячні дівчинці за допомогу / Скриншот з відео

Дівчинка стала однією з лауреаток премій, вручених дітям-рятувальникам, які наближають перемогу, а церемонія відбулася у Маріїнському палаці.



Іринка на акції "Діти-рятувальники – герої війни" у Маріїнському палаці / Офіс Президента