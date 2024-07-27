Мать подозреваемого в убийстве Фарион сказала, откуда у ее сына были деньги на поездку во Львов

18-летнего Вячеслава Зинченко подозревают в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. В комментарии СМИ мама парня Елена рассказала, что ее сын заблаговременно планировал поездку во Львов.

В частности, ее сын весь июнь зарабатывал на поездку, потому что хотел поехать за свои средства. По крайней мере об этом парень сам так сказал своей маме.

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Что рассказала мама о поездке сына во Львов

Елена Зинченко отметила, что еще были проблемы с билетами на поезд во Львов. Их не было, поэтому ее сын покупал билеты, что возвращали. Сама же женщина купила билет на автобус, ведь в то же время ехала в Тернополь.

И в конце у него были проблемы с билетами, чтобы поехать обратно, то он должен был остаться. Он позвонил и сказал, что останется еще дней на пять,

– рассказала мама парня.

Женщина подчеркнула, что связала это решение сына с тем, что было очень жарко в Днепре. Поэтому и сказала: такую жару лучше переждать. То есть Елена думала, что ее сын из-за жары и задержался, потому что он даже раньше собирался возвращаться из Львова.

Мама Вячеслава также подчеркнула, что в целом ее сын находился в городе менее двух недель. Он выехал в понедельник 8 июля в 18 часов из Днепра, а возвращался из Львова в воскресенье днем 21 июля. То есть чуть меньше чем 2 недели.

Елена также отметила, что в СМИ, когда разыскивали преступника, говорили, что парень приходил к дому Ирины Фарион две – три недели, а это "вообще не о моем сыне".