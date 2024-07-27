Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон розповіла, звідки в її сина були гроші на поїздку у Львів

18-річного В'ячеслава Зінченка підозрюють у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон. У коментарі ЗМІ мама хлопця Олена розповіла, що її син завчасно планував поїздку у Львів.

Зокрема, її син весь червень заробляв на поїздку, бо хотів поїхати за свої кошти. Принаймні про це хлопець сам так сказав своїй мамі.

До теми Вбивство Фаріон: мати підозрюваного Зінченка вперше дала коментар ЗМІ

Що розповіла мама про поїздку сина у Львів

Олена Зінченко зазначила, що ще були проблеми з квитками на поїзд у Львів. Їх не було, тому її син купував квитки, що повертали. Сама ж жінка купила квиток на автобус, адже в той самий час їхала в Тернопіль.

І в кінці у нього були проблеми з квитками, щоб поїхати назад, то він мав залишитися. Він подзвонив і сказав, що залишиться ще днів на п'ять,

– розповіла мама хлопця.

Жінка наголосила, що пов'язала це рішення сина з тим, що було дуже спекотно в Дніпрі. Тому і сказала: таку спеку краще перечекати. Тобто Олена думала, що її син через спеку і затримався, бо він навіть раніше збирався повертатися зі Львова.

Мама В'ячеслава також підкреслила, що в цілому її син перебував у місті менш як два тижні. Він виїхав в понеділок 8 липня о 18 годині з Дніпра, а повертався зі Львова у неділю вдень 21 липня. Тобто трохи менше ніж 2 тижні.

Олена також наголосила, що у ЗМІ, коли розшукували злочинця, казали, що хлопець приходив до дому Ірини Фаріон два – три тижні, а це "взагалі не про мого сина".

До слова, мама В'ячеслава також розповідала, що її син хотів стати військовим і навіть став оператором БпЛА. Зокрема, батько хлопця наразі перебуває на фронті, а син після досягнення 18-річного віку хотів піти на війну добровольцем.

Окрім того, жінка зазначила, що раніше вона ніколи не порушувала питання стосовно Ірини Фаріон разом з сином, вони це не обговорювали. За словами матері, з приводу мовного питання у В'ячеслава "нормальне ставлення" та мотиву для вбивства немає.