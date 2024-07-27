Підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон є 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В'ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі.

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Як Зінченко ставиться до української мови та Ірини Фаріон

Як розповіла Олена Зінченко раніше вона ніколи не порушувала питання стосовно Ірини Фаріон разом з сином, вони це не обговорювали. За її словами, стосовно мовного питання у В'ячеслава "нормальне ставлення" і мотиву немає.

Він набагато краще, бо він навіть мене вчив розмовляти (українською), вказував на мої помилки, виправляв дуже часто. А ось так, щоб знайти у нього помилки, то я не знаходила. Він навіть сміявся з мене, бо каже: ти вчитель, а робиш помилки,

– розповіла мати підозрюваного.

Напередодні Галицький районний суд Львова 26 липня відправив під варту на два місяці без права внесення застави 18-річного дніпрянина В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві політикині Ірини Фаріон.