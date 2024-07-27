Убийство Фарион: мать подозреваемого Зинченко впервые дала комментарий СМИ

В убийстве украинского языковеда Ирины Фарион подозревают 18-летнего Вячеслава Зинченко. Журналисты получили комментарии от мамы парня, которая рассказала свое мнение на сложившуюся ситуацию.

Женщина утверждает, что ее сын не мог убить человека, и он не имел мотивов для стрельбы в Ирину Фарион. Зинченко также отмечала, что во Львов ее сын приехал на отдых с друзьями.

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Что рассказала мама подозреваемого в убийстве Фарион парня

Верит ли женщина полиции, которая обвиняет ее сына в убийстве?

Мама подозреваемого парня отметила, что она не верит в эту версию, и отметила, что ее сына могут использовать. Однако для чего, женщина точно сказать не может.

Зинченко также рассказала, что и следователи также сомневались в версии убийства Фарион ее сыном. По словам женщины, и заседание суда это доказало, ведь ее сын также рассказал, что он никого не убивал.

Мог ли ее сын около 3 недель находиться во Львове?

Женщина рассказала, что ее сын действительно был во Львове и весь июнь зарабатывал, чтобы поехать туда. В целом, парень менее двух недель находился в городе. В частности, по словам мамы, парень выехал он в понедельник (8 июля) в 18 часов из Днепра, а возвращался из Львова в воскресенье днем (21 июля). То есть получается меньше чем 2 недели.

Было ли в поведении сына Зинченко что-то подозрительное?

Мама сказала, что не было, что ее сын планировал дальше развиваться и даже пойти на курсы вождения. По словам женщины, у нее с сыном были обычные разговоры, поэтому ничего подозрительного она не заметила.

Зинченко также рассказала, что в семье никогда не было проблем из-за языка общения, а ее сын знал украинский лучше, чем она, и даже иногда подправлял, если были какие-то ошибки.

Когда ее сын находился во Львове, то мама с парнем разговаривали и созванивались почти каждый день. И сын рассказывал, что у него все хорошо.

Вспоминал ли парень в разговорах об Ирине Фарион?

Женщина рассказала, что с Вячеславом она эту тему не затрагивала, и он никогда не вспоминал об Ирине Фарион. К языковому вопросу, по словам женщины, у него было нормальное отношение. То есть здесь нет такого мотива.

Узнала ли женщина в фото подозреваемого Вячеслава на фото?

Зинченко рассказала, что сначала присматривалась, но потом просто послушала свидетелей, что там выступали. В частности, когда говорили, что рост 170 – 180 см, а женщина знает, что ее сын почти под 190 сантиметров. То есть это также не о ее сыне говорили. Поэтому женщина уверена, что это был не он.

Как ее сын относится к войне в Украине?

Мама рассказала, что ее сын хотел стать военным. В марте он окончил курсы на оператора БПЛА, то есть хотел и дальше идти в штат добровольцем. Он поддерживал военных и сам искал, куда ему пойти. Кроме того, его отец также воюет на фронте.

Было ли у сына Зинченко оружие?

Женщина рассказала, что у ее сына не было оружия. По словам мамы, Вячеслав поступил в вуз и учится на журналиста, но никогда он стрелять не ходил, в Днепре так точно.

Мог ли ее сын быть соучастником убийства?

Елена Зинченко отметила в комментарии журналистам "Следствие.Инфо", что, возможно, ее сын был как соучастник этих действий или для привлечения внимания, но не верит, что он убивал. Елена считает, что парень в очках с фотографии полицейских – имеет более загорелую кожу и худощавое телосложение, в отличие от ее сына. Она уверена, что исполнитель никогда не будет так сильно привлекать к себе внимание.

Елена рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример. Говорит, что он не имеет вредных привычек, зато всегда уделяет время футболу и книгам. По характеру он – добрый и уравновешенный.

Кроме того, мама подозреваемого рассказала, что Вячеслав был длительный период во Львове прошлой весной, он учился в академии Dronarium на оператора БПЛА. Елена говорит, что поэтому сын хорошо знает город и то, как много там камер наблюдения.