Вбивство Фаріон: мати підозрюваного Зінченка вперше дала коментар ЗМІ

У вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон підозрюють 18-річного В'ячеслава Зінченка. Журналісти отримали коментарі від мами хлопця, яка розповіла свою думку про ситуацію, що склалася.

Жінка стверджує, що її син не міг вбити людину, і він не мав мотивів для стрільби в Ірину Фаріон. Олена Зінченко також наголошувала, що у Львів її син приїхав на відпочинок з друзями.

До теми Ультраправий футболіст з тягою до психології: що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Що розповіла мама підозрюваного у вбивстві Фаріон хлопця

Чи вірить жінка поліції, яка звинувачує її сина у вбивстві?

Мама підозрюваного хлопця зазначила, що вона не вірить у цю версію, і зазначила, що її сина можуть використовувати. Однак для чого, жінка точно сказати не може.

Зінченко також розповіла, що і слідчі також сумнівалися у версії вбивства Фаріон її сином.За словами жінки, і засідання суду це довело, адже її син також розповів, що він нікого не вбивав.

Чи міг її син близько 3 тижнів перебувати у Львові?

Жінка розповіла, що її син дійсно був у Львові і весь червень заробляв, щоб поїхати туди. В цілому, хлопець менш як два тижні перебував у місті. Зокрема, за словами мами, хлопець виїхав він в понеділок (8 липня) о 18 годині з Дніпра, а повертався зі Львова у неділю вдень (21 липня). Тобто виходить менше ніж 2 тижні.

Чи було в поведінці сина Зінченко щось підозріле?

Мама сказала, що не було, що її син планував далі розвиватися та навіть піти на курси водіння. За словами жінки, в неї з сином були звичайні розмови, тому нічого підозрілого вона не помітила.

Олена Зінченко також розповіла, що в родині ніколи не було проблем через мову спілкування, а її син знав українську краще, ніж вона, і навіть подекуди підправляв, якщо були якісь помилки.

Коли її син перебував у Львові, то мама з хлопцем розмовляли та зідзвонювалися майже кожен день. І син розповідав, що в нього все добре.

Чи згадував хлопець в розмовах про Ірину Фаріон?

Жінка розповіла, що з В'ячеславом вона цю тему не чіпала, і він ніколи не згадував про Ірину Фаріон. До мовного питання, за словами жінки, в нього було нормальне ставлення. Тобто тут немає такого мотиву.

Чи впізнала жінка у фото підозрюваного В'ячеслава?

Олена Зінченко розповіла, що спочатку придивлялася, але потім просто послухала свідків, що там виступали. Зокрема, коли казали, що зріст 170 – 180 см, а жінка знає, що мій син майже під 190 сантиметрів. Тобто це також не про її сина казали. Тому жінка впевнена, що це був не він.

Як її син ставиться до війни в Україні?

Мама розповіла, що її син хотів стати військовим. У березні він закінчив курси на оператора БпЛА, тобто хотів і далі йти у штат добровольцем. Він підтримував військових і сам шукав, куди йому піти. Окрім того, його батько також воює на фронті.

Чи була у сина Зінченко зброя?

Жінка розповіла, що в її сина не було зброї. За словами мами, В'ячеслав вступив у виш і навчається на журналіста, але ніколи він стріляти не ходив, у Дніпрі так точно.

Чи міг її син бути співучасником вбивства?

Олена Зінченко зазначила у коментарі журналістам "Слідство.Інфо", що, можливо, її син був як співучасник цих дій або для привернення уваги, але не вірю, що він вбивав. Олена вважає, що хлопець в окулярах з фотографії поліцейських — має більш загорілу шкіру та худорляву статуру, на відміну від її сина. Вона впевнена, що виконавець ніколи не буде так сильно привертати до себе увагу.

Олена розповіла, що завжди пишалася сином та ставила у приклад. Каже, що він не має шкідливих звичок, натомість завжди приділяє час футболу та книгам. За характером він — добрий і врівноважений.

Окрім того, мама підозрюваного розповіла, що В'ячеслав був тривалий період у Львові минулої весни, він навчався в академії Dronarium на оператора БпЛА. Олена каже, що тому син добре знає місто і те, як багато там камер спостереження.